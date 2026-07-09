A França é a primeira semifinalista da Copa do Mundo de 2026. Nesta quinta-feira (9), em Boston, a seleção francesa venceu o Marrocos por 2 a 0 e garantiu vaga entre os quatro melhores do torneio. Os gols foram marcados no segundo tempo por Mbappé e Dembélé.

Depois de um primeiro tempo equilibrado, os franceses conseguiram destravar a partida na etapa final e construíram a vitória em um curto espaço de tempo. O Marrocos tentou responder, mas não conseguiu reagir diante da eficiência ofensiva dos europeus.

Com o resultado, a França segue viva na busca por mais um título mundial e mantém o favoritismo na competição. Já o Marrocos se despede após mais uma campanha histórica, novamente chegando longe em uma Copa do Mundo.