O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) desistiu de disputar a Presidência da República nas eleições de 2026. A decisão foi confirmada nesta quinta-feira (9) pela direção nacional do PSDB, que também anunciou que não lançará candidato próprio ao Palácio do Planalto neste pleito.

A confirmação ocorre um dia depois de Aécio afirmar, em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, que havia decidido retirar seu nome da corrida presidencial. Segundo o partido, a decisão foi tomada após conversas internas, mas os motivos da desistência não foram detalhados.

Nos últimos meses, a possibilidade de uma candidatura do presidente nacional do PSDB havia ganhado força. Em maio, a Federação PSDB-Cidadania chegou a aprovar sua pré-candidatura, apresentando o tucano como uma alternativa de centro à polarização política nacional. A iniciativa também recebeu apoio de lideranças do partido e de aliados.