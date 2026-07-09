Em um cenário de redução do acesso a bibliotecas públicas no Brasil, a plataforma gratuita de compartilhamento de livros Bookshare lançou um recurso de inteligência artificial voltado à mediação da leitura. A ferramenta "Conversar sobre o Livro" permite que usuários façam perguntas, solicitem resumos e debatam interpretações sobre as obras disponíveis no catálogo, com o objetivo de ampliar a compreensão dos conteúdos.

A novidade foi apresentada em meio a um contexto de queda na oferta de espaços públicos de leitura. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que quase 800 bibliotecas públicas foram fechadas entre 2015 e 2020 e que oito em cada dez municípios brasileiros não contam com biblioteca pública sob gestão municipal efetiva.

Segundo o Bookshare, a funcionalidade cria uma interface específica para cada livro participante. A partir dela, o leitor pode esclarecer dúvidas sobre personagens, conceitos, argumentos e capítulos, além de identificar os principais pontos da obra e discutir possíveis aplicações práticas do conteúdo. O recurso está disponível inicialmente para títulos de autores parceiros da plataforma.