Uma operação integrada da Polícia Militar e do Detran resultou em 44 autuações de trânsito e na condução de um motorista à delegacia nessa quarta-feira (8), em Jundiaí. A ação faz parte da Operação Direção Segura Integrada, voltada à fiscalização de condutores que dirigem após o consumo de bebidas alcoólicas.

Realizada pelo 11º Batalhão de Polícia Militar do Interior, a operação teve como principal objetivo prevenir acidentes e reduzir o número de vítimas no trânsito por meio da intensificação das abordagens e da fiscalização de alcoolemia.

Além de identificar motoristas sob efeito de álcool, as equipes também atuaram no combate a outras infrações e crimes de trânsito, como disputas de racha e direção perigosa. A fiscalização ainda teve como foco irregularidades relacionadas à perturbação do sossego, entre elas veículos com escapamentos adulterados e aglomerações que possam evoluir para os chamados "pancadões".