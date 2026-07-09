A cantora britânica Bonnie Tyler, conhecida mundialmente pelos sucessos Total Eclipse of the Heart e It's a Heartache, morreu na noite de quarta-feira (8), aos 75 anos, em um hospital de Portugal. A informação foi confirmada pela família e pela equipe da artista por meio de um comunicado divulgado nesta quinta-feira (9).
"A família e a equipe de Bonnie estão profundamente consternadas em informar que Bonnie faleceu inesperadamente na noite passada, em um hospital de Portugal, em decorrência da doença pela qual estava sendo tratada. Divulgaremos um novo comunicado em breve, mas, por enquanto, pedimos que a privacidade da família seja respeitada neste momento de profunda tristeza", diz a nota.
Bonnie estava internada desde maio, quando passou por uma cirurgia intestinal de emergência. Após o procedimento, foi colocada em coma induzido para auxiliar na recuperação. Ela chegou a deixar o coma no mês passado, mas permanecia em estado grave na unidade de terapia intensiva. Segundo a família, a cantora morreu em decorrência da doença que motivou sua internação.
Nascida Gaynor Hopkins, no País de Gales, Bonnie Tyler iniciou a carreira na década de 1970 e transformou a voz rouca — adquirida após uma cirurgia nas cordas vocais — em sua principal marca artística. O reconhecimento internacional veio com It's a Heartache, mas foi em 1983, com Total Eclipse of the Heart, composta por Jim Steinman, que a cantora alcançou o auge da carreira e consolidou seu nome na história da música pop.