O Time Jundiaí BMX Racing voltou de Cuiabá com bons resultados no Campeonato Brasileiro de BMX Racing, disputado nos dias 4 e 5 de julho, em Mato Grosso. Em uma competição que reuniu 845 inscritos e público estimado em 4 mil pessoas, a equipe jundiaiense conquistou pódios individuais e ainda ajudou o Estado de São Paulo a ficar com o título por estados.
Entre os principais resultados, Andrey Toledo terminou em terceiro lugar na categoria Boys 12 anos e ficou em sétimo na Cruiser 12 anos. Lucca Bernades foi quinto colocado na Boys 8, Murilo Zamarco terminou em sétimo na Boys 13 e Sophia Bernardes ficou com o vice-campeonato na categoria Pré Bike. Lara Grigloleto encerrou a disputa em sexto lugar na Elite Woman, enquanto Silas Rodrigues foi quinto colocado na Cruiser 55+ e também competiu em outra categoria nas classificatórias.
Gabriel Paes Leme terminou na 23ª colocação da Boys 11. Segundo a equipe, as provas foram disputadas sob forte calor, com temperaturas na casa dos 35°C, cenário que exigiu ainda mais esforço dos atletas ao longo da competição.
O desempenho jundiaiense também teve peso na conquista do título por estados de São Paulo. Andrey Toledo somou pontos importantes para a campanha estadual, que terminou com a equipe paulista no topo da classificação geral do Brasileiro.
O principal nome da delegação foi Lucas Grigoletto, que conquistou o título brasileiro de BMX e, com o resultado, recebeu convocação para disputar o Mundial da modalidade, na Austrália.