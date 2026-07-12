O Pentateuco Espírita, também chamado de Obras Básicas ou Codificação Espírita, é o conjunto de cinco livros que foram compilados por Allan Kardec e publicados entre 1857 e 1868. Nestas obras estão os princípios filosóficos, científicos e morais da Doutrina Espírita e elas estão disponíveis gratuitamente em vários idiomas na plataforma kardecpedia.com.

O Livro dos Espíritos, publicado em 1857, é composto de perguntas, que foram respondidas por Espíritos Superiores, através do concurso de diversos médiuns de diferentes partes do mundo. Nele estão os princípios da Doutrina Espírita, a base filosófica, onde se trata detalhadamente sobre a imortalidade da alma, a natureza dos Espíritos e suas relações com os encarnados, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade.

O Livro dos Médiuns, publicado em 1861, descreve a parte experimental e investigativa do Espiritismo na prática da mediunidade e nas comunicações dos desencarnados. Nele estão os ensinamentos dos Espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o Mundo Espiritual, o desenvolvimento da mediunidade e as dificuldades e os obstáculos que se podem encontrar na prática do Espiritismo. Ele é um guia dos médiuns e dos dialogadores, pois orienta a conduta prática das pessoas que exercem a função de intermediar o mundo extra físico com o material.

O Evangelho Segundo o Espiritismo, publicado em 1864, aborda a essência da moral Cristã e sua aplicação prática para a reforma íntima. Nele é descrita a parte moral e religiosa da Doutrina Espírita, através da teoria e da prática dos ensinamentos do mestre Jesus sob a visão Espírita, expondo as suas máximas morais e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Nos apresenta e conduz à fé raciocinada, que é o caminho para se entender e vivenciar o exemplo do Cristo, sendo este um roteiro para a felicidade futura.

O Céu e o Inferno, publicado em 1865, explica a justiça divina segundo o Espiritismo, traz relatos sobre a vida após a morte e o estado das almas em diferentes situações evolutivas. Faz um exame comparado de doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual. Ensina sobre os anjos e demônios e sobre as penalidades e recompensas futuras, esclarecendo que não existe sofrimento eterno no inferno, sendo isto uma ilusão.

A Gênese, publicada em 1868, fala que a Doutrina Espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos Espíritos. Que a ciência é chamada a constituir a Gênese de acordo com as leis da natureza, relatando como foram criados o Universo, a Terra e os seres vivos. Que Deus prova a sua grandeza e o seu poder pela imutabilidade das suas leis e não pela revogação delas e sobre os milagres e as predições segundo a visão Espírita.

Eduardo Battel é médico urologista, expositor Espírita, Presidente do Centro Espírita Nova Luz e Secretário da União das Sociedades Espíritas (USE) Intermunicipal Jundiaí