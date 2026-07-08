O Ambulatório de Geriatria de Jundiaí passou a atender em novo espaço, na Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ). A mudança começou a valer na última quarta-feira (1º), com a transferência do equipamento, antes instalado no Complexo Argos. Agora, o acesso é feito pelo Ambulatório da Faculdade de Medicina de Jundiaí, que fica na rua Francisco Telles, 222, Vila Arens.

Além de oferecer uma estrutura mais ampla, confortável e preparada para atender às demandas da população idosa, o novo espaço mantém a continuidade do cuidado, preservando o vínculo entre pacientes e as equipes que já realizam o acompanhamento.

Aos 81 anos, Alzira de Jesus Belalba já conhece bem a rotina das consultas no Ambulatório de Geriatria de Jundiaí. Há pelo menos quatro anos, ela é acompanhada pela equipe especializada e, nesta semana, viveu uma novidade: pela primeira vez, foi atendida na FMJ, novo endereço do serviço.