O Ambulatório de Geriatria de Jundiaí passou a atender em novo espaço, na Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ). A mudança começou a valer na última quarta-feira (1º), com a transferência do equipamento, antes instalado no Complexo Argos. Agora, o acesso é feito pelo Ambulatório da Faculdade de Medicina de Jundiaí, que fica na rua Francisco Telles, 222, Vila Arens.
Além de oferecer uma estrutura mais ampla, confortável e preparada para atender às demandas da população idosa, o novo espaço mantém a continuidade do cuidado, preservando o vínculo entre pacientes e as equipes que já realizam o acompanhamento.
Aos 81 anos, Alzira de Jesus Belalba já conhece bem a rotina das consultas no Ambulatório de Geriatria de Jundiaí. Há pelo menos quatro anos, ela é acompanhada pela equipe especializada e, nesta semana, viveu uma novidade: pela primeira vez, foi atendida na FMJ, novo endereço do serviço.
“Ficou muito melhor para nós. É mais perto de casa e o atendimento continua excelente. Isso traz tranquilidade, porque minha mãe já conhece a equipe e se sente segura durante as consultas”, conta a filha, Adriana Belalba da Silva, de 50 anos.
Quem também aprovou a novidade foi o casal Izelda Aparecida Bito Polli, de 81 anos, e João Polli, de 83. Os dois passaram pela primeira consulta no novo ambulatório e destacaram a facilidade de acesso e a qualidade do atendimento. “Foi fácil chegar aqui e o atendimento foi ótimo, como sempre.”
Linha de cuidado fortalecida
A mudança faz parte da estratégia da Prefeitura de Jundiaí para qualificar a assistência especializada à população idosa. Com a integração entre a rede municipal de saúde e a Faculdade de Medicina de Jundiaí, o ambulatório passa a contar também com a atuação de professores e médicos residentes, ampliando o suporte às equipes e fortalecendo a formação de novos profissionais.
O novo modelo também amplia o apoio às Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família, com ferramentas como o telematriciamento e, futuramente, as teleinterconsultas e teleconsultas. A proposta é tornar a linha de cuidado mais integrada, qualificar os encaminhamentos e oferecer um atendimento cada vez mais resolutivo à população idosa.
O Ambulatório de Geriatria atende exclusivamente pacientes encaminhados pelas UBSs e Clínicas da Família, conforme avaliação e indicação das equipes de referência. O serviço não funciona em sistema de livre demanda ou agendamento direto pela população.