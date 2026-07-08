O Ministério Público (MP) emitiu parecer contrário ao pedido da defesa para dispensar ou reduzir a fiança de R$ 50 mil arbitrada ao empresário que dirigia uma Mercedes-Benz no acidente que matou uma mulher de 34 anos, no último dia 29 de junho, na avenida 9 de Julho, em Jundiaí. O empresário responde, entre outros crimes, por homicídio culposo na direção de veículo automotor.

O pedido de revisão da fiança foi apresentado pela defesa nesta terça-feira (7), que também solicitou à Justiça a redução do valor ou, alternativamente, o parcelamento do pagamento. A decisão judicial deve ser proferida ainda nesta quarta-feira.

Em manifestação nos autos, o Ministério Público afirmou que a natureza jurídica da fiança não permite seu parcelamento. Na sequência, destacou que "também descabe o abrandamento do valor fixado judicialmente e, tampouco, sua dispensa".