O jundiaiense Luca Grigoletto conquistou no sábado (4) o título do Campeonato Brasileiro de BMX Racing, em Cuiabá (MT), ao vencer a categoria JR Men. O resultado amplia a sequência de destaque do atleta de 18 anos, que neste ano já havia sido convocado para a Seleção Brasileira e subido ao pódio no Campeonato Pan-Americano da modalidade.
A competição foi disputada na pista de BMX Supercross do Parque Novo Mato Grosso, que recebeu a edição de 2026 do Brasileiro. Luca terminou a prova na primeira colocação entre os atletas da categoria júnior masculina e garantiu mais um título nacional para a carreira.
O título brasileiro chega poucos meses depois de outro resultado importante na temporada. Em abril, Luca foi convocado para defender o Brasil no Pan-Americano de BMX Racing, na Colômbia, competição em que conquistou a medalha de bronze e reforçou seu nome entre os principais atletas da categoria no país.
Com a conquista em Cuiabá, o atleta de Jundiaí mantém a boa fase em 2026 e soma mais um resultado expressivo ao currículo. A vitória também consolida a temporada de Luca em um ano marcado por participações em competições de alto nível no cenário nacional e internacional.
Aos 18 anos, Luca segue como um dos destaques do BMX de Jundiaí e amplia a coleção de resultados relevantes na modalidade. O título brasileiro na categoria JR Men fortalece a trajetória do atleta, que vem se firmando entre os nomes de maior projeção da base do bicicross nacional.