08 de julho de 2026
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BMX Racing

Luca Grigoletto é campeão brasileiro de BMX

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação

O jundiaiense Luca Grigoletto conquistou no sábado (4) o título do Campeonato Brasileiro de BMX Racing, em Cuiabá (MT), ao vencer a categoria JR Men. O resultado amplia a sequência de destaque do atleta de 18 anos, que neste ano já havia sido convocado para a Seleção Brasileira e subido ao pódio no Campeonato Pan-Americano da modalidade.

A competição foi disputada na pista de BMX Supercross do Parque Novo Mato Grosso, que recebeu a edição de 2026 do Brasileiro. Luca terminou a prova na primeira colocação entre os atletas da categoria júnior masculina e garantiu mais um título nacional para a carreira.

O título brasileiro chega poucos meses depois de outro resultado importante na temporada. Em abril, Luca foi convocado para defender o Brasil no Pan-Americano de BMX Racing, na Colômbia, competição em que conquistou a medalha de bronze e reforçou seu nome entre os principais atletas da categoria no país.

Com a conquista em Cuiabá, o atleta de Jundiaí mantém a boa fase em 2026 e soma mais um resultado expressivo ao currículo. A vitória também consolida a temporada de Luca em um ano marcado por participações em competições de alto nível no cenário nacional e internacional.

Aos 18 anos, Luca segue como um dos destaques do BMX de Jundiaí e amplia a coleção de resultados relevantes na modalidade. O título brasileiro na categoria JR Men fortalece a trajetória do atleta, que vem se firmando entre os nomes de maior projeção da base do bicicross nacional.

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