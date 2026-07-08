O jundiaiense Luca Grigoletto conquistou no sábado (4) o título do Campeonato Brasileiro de BMX Racing, em Cuiabá (MT), ao vencer a categoria JR Men. O resultado amplia a sequência de destaque do atleta de 18 anos, que neste ano já havia sido convocado para a Seleção Brasileira e subido ao pódio no Campeonato Pan-Americano da modalidade.

A competição foi disputada na pista de BMX Supercross do Parque Novo Mato Grosso, que recebeu a edição de 2026 do Brasileiro. Luca terminou a prova na primeira colocação entre os atletas da categoria júnior masculina e garantiu mais um título nacional para a carreira.

O título brasileiro chega poucos meses depois de outro resultado importante na temporada. Em abril, Luca foi convocado para defender o Brasil no Pan-Americano de BMX Racing, na Colômbia, competição em que conquistou a medalha de bronze e reforçou seu nome entre os principais atletas da categoria no país.