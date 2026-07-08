Neste sábado, dia 11 de julho, acontece a terceira edição do projeto Rock Solidário, em Campo Limpo Paulista. A entrada para o evento será a doação de 1 kg de alimento não perecível, destinado à Associação Sítio Agar.

O 3º Rock Solidário acontecerá em Campo Limpo Paulista, no Hotel Fazenda Morada do Verde (Rod. Edgard Máximo Zambotto, 2300 – Km 54). O espírito do rock, de reunir pessoas com intensidade, inspira o projeto, que encontrou na música uma forma de ampliar seu alcance e gerar impacto para além dos palcos.

A terceira edição levará ao público uma proposta que une entretenimento, engajamento comunitário e responsabilidade social. Criado pelo músico Jonas Felipe, o projeto nasceu de uma ideia simples: transformar a força de mobilização da música em uma iniciativa capaz de beneficiar quem mais precisa.