Neste sábado, dia 11 de julho, acontece a terceira edição do projeto Rock Solidário, em Campo Limpo Paulista. A entrada para o evento será a doação de 1 kg de alimento não perecível, destinado à Associação Sítio Agar.
O 3º Rock Solidário acontecerá em Campo Limpo Paulista, no Hotel Fazenda Morada do Verde (Rod. Edgard Máximo Zambotto, 2300 – Km 54). O espírito do rock, de reunir pessoas com intensidade, inspira o projeto, que encontrou na música uma forma de ampliar seu alcance e gerar impacto para além dos palcos.
A terceira edição levará ao público uma proposta que une entretenimento, engajamento comunitário e responsabilidade social. Criado pelo músico Jonas Felipe, o projeto nasceu de uma ideia simples: transformar a força de mobilização da música em uma iniciativa capaz de beneficiar quem mais precisa.
A participação começa logo na entrada. Em vez de ingresso convencional, o acesso será mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Essas doações serão integralmente destinadas à Associação Sítio Agar, organização da sociedade civil que, há quase três décadas, desenvolve um trabalho de acolhimento e assistência a crianças, adolescentes, adultos e idosos em situação de vulnerabilidade social na região.
A programação foi pensada para receber públicos de diferentes perfis. Sobem ao palco as bandas Headbanger, Velharama, Fobia, Dona Olga, Mordaça e Collapse. O espaço também contará com gastronomia, cerveja artesanal Ahtrio Crafted Beer, feira itinerante, área kids e estacionamento gratuito, criando um ambiente acolhedor para famílias, grupos de amigos e apaixonados pelo rock.
Mais do que reunir atrações em um único dia, o Rock Solidário consolida-se como uma iniciativa que conecta artistas, empreendedores, motoclubes, empresas e a comunidade em torno de um objetivo compartilhado. Entre os parceiros está a Ahtrio Crafted Beer, patrocinadora master desta edição, além de dezenas de apoiadores que ajudam a fortalecer um projeto construído de forma colaborativa.
"A música sempre aproximou pessoas. O Rock Solidário nasceu da vontade de transformar essa conexão em uma oportunidade de fazer o bem. Quando cada pessoa leva um alimento, leva também a certeza de que pequenos gestos, quando somados, podem produzir grandes mudanças.", afirma Jonas Felipe, idealizador do projeto.
Serviço
Rock Solidário 2026
11 de julho, a partir das 12h
Hotel Morada do Verde – Rod. Edgard Máximo Zambotto, 2300 – Km 54, Campo Limpo Paulista
Entrada Solidária: 1 kg de alimento não perecível
Toda a arrecadação será destinada à Associação Sítio Agar.
Atrações
• Headbanger
• Velharama
• Fobia
• Dona Olga
• Mordaça
• Collapse
O público encontrará:
• Gastronomia
• Cerveja artesanal Ahtrio Crafted Beer
• Feira itinerante
• Área kids
• Estacionamento gratuito
Site: rocksolidario.com.br
Instagram: @rocksolidario2026