Um homem foi preso em flagrante por furto qualificado após invadir uma chácara no bairro Champirra, em Jundiaí. Quando a Polícia Militar chegou ao local, o suspeito ainda estava dentro do casarão da propriedade, onde entrou por um buraco aberto no teto da área gourmet.
Os proprietários acompanharam a invasão por meio das câmeras de monitoramento e acionaram a PM.
Ao chegarem, os policiais realizaram uma incursão tática no imóvel e localizaram o invasor ainda no interior da residência.
O casarão estava completamente revirado e diversos objetos já haviam sido separados para serem furtados.
O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante ratificada por furto qualificado.