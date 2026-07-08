Um homem foi preso em flagrante por furto qualificado após invadir uma chácara no bairro Champirra, em Jundiaí. Quando a Polícia Militar chegou ao local, o suspeito ainda estava dentro do casarão da propriedade, onde entrou por um buraco aberto no teto da área gourmet.

Os proprietários acompanharam a invasão por meio das câmeras de monitoramento e acionaram a PM.

Ao chegarem, os policiais realizaram uma incursão tática no imóvel e localizaram o invasor ainda no interior da residência.