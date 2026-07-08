08 de julho de 2026
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POLÍCIA MILITAR

Chácara é invadida e suspeito de furto é preso dentro do casarão

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O suspeito foi conduzido ao Plantão, onde foi preso em flagrante
O suspeito foi conduzido ao Plantão, onde foi preso em flagrante

Um homem foi preso em flagrante por furto qualificado após invadir uma chácara no bairro Champirra, em Jundiaí. Quando a Polícia Militar chegou ao local, o suspeito ainda estava dentro do casarão da propriedade, onde entrou por um buraco aberto no teto da área gourmet.

Os proprietários acompanharam a invasão por meio das câmeras de monitoramento e acionaram a PM.

Ao chegarem, os policiais realizaram uma incursão tática no imóvel e localizaram o invasor ainda no interior da residência.

O casarão estava completamente revirado e diversos objetos já haviam sido separados para serem furtados.

O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante ratificada por furto qualificado.

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