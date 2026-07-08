08 de julho de 2026
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EM JUNDIAÍ

Mulher chama a PM após agressão e ameaça e marido bêbado é preso

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
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JORNAL DE JUNDIAÍ
O suspeito permaneceu à disposição da Justiça
O suspeito permaneceu à disposição da Justiça

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica na noite desta terça-feira (7), no Setor Industrial, em Jundiaí.

A Polícia Militar foi acionada pela esposa do suspeito. No local, a vítima relatou aos policiais que havia sido agredida e ameaçada pelo marido.

Os PMs abordaram o homem e constataram que ele estava bêbado e bastante agitado.

O casal foi conduzido ao Plantão Policial, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante por violência doméstica.

O suspeito permaneceu à disposição da Justiça.

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