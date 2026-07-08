Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica na noite desta terça-feira (7), no Setor Industrial, em Jundiaí.
A Polícia Militar foi acionada pela esposa do suspeito. No local, a vítima relatou aos policiais que havia sido agredida e ameaçada pelo marido.
Os PMs abordaram o homem e constataram que ele estava bêbado e bastante agitado.
O casal foi conduzido ao Plantão Policial, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante por violência doméstica.
O suspeito permaneceu à disposição da Justiça.