Em meio a uma onda de desvalorização do ensino público, uma instituição chamou a atenção do mundo. A Escola Parque dos Sonhos, localizada em Cubatão, venceu o prêmio de Melhor Escola do Mundo de 2025, na categoria "Superação de Adversidades", promovido pela T4 Education.

No mês passado, a OAB Jundiaí recebeu o grande responsável por esse reconhecimento. O diretor Régis Marques falou, diante de um auditório lotado, sobre os passos que transformaram uma instituição de ensino abandonada em um espaço de acolhimento, capaz de mudar vidas e impactar toda uma comunidade.

Segundo o dirigente, quando chegou ao Parque dos Sonhos, há dez anos, encontrou uma escola depredada, suja, violenta e sob forte influência do crime organizado, com apenas 116 alunos. O pontapé inicial foi arrecadar cem mil reais, com muito esforço, junto à iniciativa privada, para custear reformas e a aquisição de mobiliário.

Outro passo importante foi a conexão com a comunidade. Régis criou um vínculo com os pais, que passaram a ajudar nos afazeres da escola e a se mobilizar para aumentar a frequência dos alunos. O diretor visitava as famílias dos estudantes para entender o que acontecia na vida daqueles que faltavam muito às aulas, acompanhando de perto problemas que, em tese, nem seriam de sua responsabilidade.

Com isso, a escola ampliou seu leque de projetos, passando a oferecer atividades como teatro, culinária, patinação e jornal. Hoje, o colégio, que estava prestes a encerrar suas atividades, conta com 1.200 alunos matriculados e difunde seu modelo de gestão no Brasil e no mundo. Inspirado nesse sucesso, o Governo do Estado de São Paulo expandirá o projeto Rede Escola dos Sonhos para 100 escolas públicas, sendo três delas localizadas na Diretoria de Ensino da Região de Jundiaí.

E por que a OAB, órgão de classe da advocacia, realizou esse evento? Porque sua atuação vai além da representação da advocacia. A instituição também desempenha importante papel na promoção da cidadania e da justiça social, contexto em que se destaca a atuação da Comissão OAB Vai à Escola. Nesse projeto, advogados e advogadas visitam escolas da rede pública para ministrar palestras sobre temas jurídicos que fazem parte do dia a dia dos alunos. Trata-se de uma ação voluntária que muito contribui para a sociedade e caminha na mesma direção da experiência desenvolvida em Cubatão: aproximar pessoas e difundir o Direito por meio da educação.

Se fosse para resumir o trabalho desenvolvido pelo diretor Régis em uma só palavra, ela seria humanidade. Os alunos e familiares do Parque dos Sonhos foram tratados com empatia, compaixão e solidariedade. Humanizar as relações dentro das instituições de ensino mostrou-se a grande virada de chave para enfrentar desafios que apenas quem vive o cotidiano escolar conhece.

Com tantos motivos para se descrer no ensino público, pessoas como Régis renovam a esperança de que a escola dos sonhos ainda seja possível, formando cidadãos com senso crítico, consciência e ferramentas para construir uma sociedade melhor. Régis fez mais do que reconstruir uma escola. Devolveu a muitas crianças aquilo que nunca deveria lhes faltar: a capacidade de sonhar.

Daniel Orsini Martinelli é advogado, presidente da OAB Jundiaí e membro da Academia Jundiaiense de Letras Jurídicas