Guardas municipais de Campo Limpo Paulista prenderam um homem no final da noite deste domingo (5), suspeito de tentativa de homicídio, violência doméstica, ameaça e porte ilegal de arma de fogo. As vítimas são a ex-esposa dele e o atual companheiro da mulher, que foi baleado na cabeça.
Segundo o registro da ocorrência, as versões do suspeito e da ex-companheira sobre o início da discussão são divergentes. A mulher afirmou que recebeu uma ligação do ex-marido contendo ameaças. Já o suspeito alegou que foi ela quem telefonou para cobrar uma dívida e que, durante a conversa, o atual companheiro assumiu a ligação, dizendo que era "bandido" e que iria cobrá-lo.
Após o desentendimento, o homem foi de carro até a residência da ex-esposa. Ao chegar, encontrou o atual companheiro no portão. A vítima correu para dentro da casa e trancou a porta, momento em que o suspeito utilizou o veículo para arrebentar o portão e invadir o quintal.
Para impedir a entrada, o atual companheiro segurou a porta da residência. O suspeito, por sua vez, sacou uma arma de fogo e efetuou de dois a três disparos através da porta, atingindo a vítima na cabeça.
Mesmo ferido, o homem conseguiu abrir a porta e entrou em luta corporal com o agressor, que conseguiu fugir no carro.
A Guarda Municipal foi acionada e localizou o suspeito em sua residência. Ao perceber a chegada das equipes, ele tentou escapar pulando pelos telhados de casas vizinhas, mas acabou capturado.
O homem foi encaminhado à delegacia, onde teve a prisão em flagrante ratificada. A vítima baleada foi socorrida e recebeu atendimento médico.