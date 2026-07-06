Guardas municipais de Campo Limpo Paulista prenderam um homem no final da noite deste domingo (5), suspeito de tentativa de homicídio, violência doméstica, ameaça e porte ilegal de arma de fogo. As vítimas são a ex-esposa dele e o atual companheiro da mulher, que foi baleado na cabeça.

Segundo o registro da ocorrência, as versões do suspeito e da ex-companheira sobre o início da discussão são divergentes. A mulher afirmou que recebeu uma ligação do ex-marido contendo ameaças. Já o suspeito alegou que foi ela quem telefonou para cobrar uma dívida e que, durante a conversa, o atual companheiro assumiu a ligação, dizendo que era "bandido" e que iria cobrá-lo.

Após o desentendimento, o homem foi de carro até a residência da ex-esposa. Ao chegar, encontrou o atual companheiro no portão. A vítima correu para dentro da casa e trancou a porta, momento em que o suspeito utilizou o veículo para arrebentar o portão e invadir o quintal.