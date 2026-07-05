O Time Jundiaí encerrou o primeiro semestre com uma atividade fora das quadras, pistas e tatames. Cerca de 215 atletas do programa Esporte Campeão participaram de uma sessão especial de cinema no Moviecom do Maxi Shopping, em ação promovida pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL).

Ao lado dos técnicos, os atletas assistiram ao filme Supergirl em um momento de confraternização e integração entre diferentes modalidades. A proposta foi marcar o fechamento do semestre com uma atividade de lazer, valorizando também a convivência fora da rotina de treinos e competições.

Segundo a diretora do Departamento de Esporte de Formação e Rendimento da SMEL, Eliana Cristina da Silva, a ação buscou fortalecer o espírito de equipe e o sentimento de pertencimento ao Time Jundiaí. Atletas da ginástica artística e da natação destacaram a oportunidade de compartilhar um momento diferente com colegas de outras modalidades.