A cada Copa do Mundo, o futebol ganha ainda mais espaço no cotidiano dos torcedores. Com ele, crescem também as apostas esportivas, impulsionadas pela expectativa em torno dos jogos, pela identificação emocional com a seleção e pela presença cada vez maior de plataformas do setor em transmissões, redes sociais e campanhas publicitárias. Para o psicólogo Carlos Eduardo Speglic, de 46 anos, especialista em vícios, esse cenário amplia os riscos de um comportamento que pode deixar de ser recreativo e evoluir para a ludopatia, transtorno caracterizado pela dependência em jogos.

Segundo o especialista, a Copa reúne elementos que favorecem a entrada de novos apostadores, inclusive pessoas que nunca tiveram o hábito de jogar. O primeiro deles é a força do futebol como fenômeno popular e cultural, capaz de mobilizar públicos de diferentes idades e perfis. O segundo é o avanço da publicidade ligada às casas de apostas, que nos últimos anos passou a ocupar espaço central no noticiário esportivo, em patrocínios e em conteúdos com influenciadores e atletas.

Na avaliação de Speglic, a forma como essas campanhas são construídas contribui para tornar a prática mais sedutora. “A propaganda transmite a sensação de que a possibilidade de ganho é bastante provável”, afirma. Em um período de grande mobilização emocional como a Copa, essa mensagem tende a encontrar terreno fértil em pessoas que acompanham futebol, se sentem confiantes em seus palpites e enxergam na aposta uma extensão da experiência de torcer.