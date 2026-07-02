02 de julho de 2026
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VELÓRIO MUNICIPAL

Procurado por furto é preso durante velório do filho em Jundiaí

Por Cristiana Mensalas |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O homem foi preso e levado para a Central de Flagrantes
O homem foi preso e levado para a Central de Flagrantes

Policiais do 2° Pelotão da Força Tática do 11° Batalhão da Polícia Militar prenderam na tarde desta quinta-feira (2) um homem procurado pela Justiça por furto, enquanto ele acompanhava o velório do próprio filho, no Centro de Jundiaí.

De acordo com a PM, policiais foram até o velório municipal para checar informações de que o homem procurado pela justiça estava no local. Os agentes confirmaram a presença dele que, ao avistá-los, tentou se evadir.

Os policiais correram atrás e o abordaram ainda no interior do velório. Ao ser questionado, o homem disse aos policiais que sabia que estava sendo procurado e por isso tentou fugir.

Segundo apurou a reportagem, ele estava no local acompanhando o velório de seu filho. Os pertences que ele carregava foram entregues para a esposa.

Ele foi levado para a Central de Flagrantes, onde permanece à disposição da Justiça.

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