Policiais do 2° Pelotão da Força Tática do 11° Batalhão da Polícia Militar prenderam na tarde desta quinta-feira (2) um homem procurado pela Justiça por furto, enquanto ele acompanhava o velório do próprio filho, no Centro de Jundiaí.

De acordo com a PM, policiais foram até o velório municipal para checar informações de que o homem procurado pela justiça estava no local. Os agentes confirmaram a presença dele que, ao avistá-los, tentou se evadir.

Os policiais correram atrás e o abordaram ainda no interior do velório. Ao ser questionado, o homem disse aos policiais que sabia que estava sendo procurado e por isso tentou fugir.