02 de julho de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
EM JUNDIAÍ

Homem é detido no Medeiros com simulacro de arma de fogo

Por Da redação | Guarda Municipal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / GM
O homem foi detido próximo ao Mini Shopping Sarapiranga, no bairro Medeiros
O homem foi detido próximo ao Mini Shopping Sarapiranga, no bairro Medeiros

Na tarde desta quinta-feira (2) equipes da Patrulha Rural detiveram um homem que portava um simulacro de arma de fogo nas proximidades do Mini Shopping Sarapiranga, no bairro Medeiros.

Segundo a Guarda Municipal, uma pessoa acionou a equipe relatando que o homem teria exibido o objeto, causando apreensão entre as pessoas que estavam na região. De posse das características informadas, os guardas intensificaram o patrulhamento e localizaram o suspeito nas imediações.

Ainda segundo a GM, durante a abordagem o homem conseguiu esconder o simulacro de arma de fogo. No entanto, os guardas Christian, Notoroberto, Thiago Henrique e Cambiagui obtiveram êxito em localizar o objeto.

O homem foi detido e encaminhado para à delegacia para as providências cabíveis.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários