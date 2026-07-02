02 de julho de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
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EM JUNDIAÍ

Pai devedor de pensão alimentícia é preso por GMs do Apoio Tático

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O homem foi conduzido ao DP, onde a ordem judicial foi cumprida
O homem foi conduzido ao DP, onde a ordem judicial foi cumprida

Um homem com dívida de aproximadamente R$ 10 mil em pensão alimentícia foi capturado por guardas municipais de Apoio Tático na manhã desta quinta-feira (2), em um supermercado atacadista na avenida Antônio Frederico Ozanan, em Jundiaí.

O sistema Muralha Paulista identificou que um homem procurado pela Justiça estava nas proximidades da estação ferroviária da cidade e havia embarcado em um veículo.

As informações foram repassadas às equipes em patrulhamento, e os GMs Zarantonello, Fialho e F. Santos localizaram o automóvel no estacionamento do supermercado.

Os guardas entraram no estabelecimento e encontraram o suspeito, que foi abordado e informado sobre o mandado de prisão expedido contra ele por dívida de pensão alimentícia.

O homem foi conduzido à Central de Flagrantes, onde a ordem judicial foi cumprida.

Também prestaram apoio à ocorrência os guardas Molero, Aparecido e Deiviti.

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