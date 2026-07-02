Um homem com dívida de aproximadamente R$ 10 mil em pensão alimentícia foi capturado por guardas municipais de Apoio Tático na manhã desta quinta-feira (2), em um supermercado atacadista na avenida Antônio Frederico Ozanan, em Jundiaí.
O sistema Muralha Paulista identificou que um homem procurado pela Justiça estava nas proximidades da estação ferroviária da cidade e havia embarcado em um veículo.
As informações foram repassadas às equipes em patrulhamento, e os GMs Zarantonello, Fialho e F. Santos localizaram o automóvel no estacionamento do supermercado.
Os guardas entraram no estabelecimento e encontraram o suspeito, que foi abordado e informado sobre o mandado de prisão expedido contra ele por dívida de pensão alimentícia.
O homem foi conduzido à Central de Flagrantes, onde a ordem judicial foi cumprida.
Também prestaram apoio à ocorrência os guardas Molero, Aparecido e Deiviti.