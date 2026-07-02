Um homem foi preso por desacato e desobediência após agredir policiais militares durante uma abordagem na tarde desta quarta-feira (1º), na rua Zuferey, no Jardim Pitangueiras. Curiosamente, uma consulta aos seus dados pessoais não apontou problemas com a Justiça, ou seja, se não tivesse reagido à abordagem ele seria averiguado e liberado.

Os PMs faziam patrulhamento quando perceberam um homem em atitude suspeita em frente a um condomínio. Ao desembarcarem da viatura e determinarem que ele fosse abordado, o suspeito desobedeceu à ordem e tentou fugir.

Durante a tentativa de contenção, ele empurrou um dos policiais e passou a resistir à prisão. Na confusão, deixou cair um pacote contendo pouco mais de R$ 20 em moedas.