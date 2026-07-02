Um homem foi preso por desacato e desobediência após agredir policiais militares durante uma abordagem na tarde desta quarta-feira (1º), na rua Zuferey, no Jardim Pitangueiras. Curiosamente, uma consulta aos seus dados pessoais não apontou problemas com a Justiça, ou seja, se não tivesse reagido à abordagem ele seria averiguado e liberado.
Os PMs faziam patrulhamento quando perceberam um homem em atitude suspeita em frente a um condomínio. Ao desembarcarem da viatura e determinarem que ele fosse abordado, o suspeito desobedeceu à ordem e tentou fugir.
Durante a tentativa de contenção, ele empurrou um dos policiais e passou a resistir à prisão. Na confusão, deixou cair um pacote contendo pouco mais de R$ 20 em moedas.
Como o homem continuava reagindo e dificultando a colocação das algemas, um motorista que passava pelo local parou o veículo e auxiliou os policiais na imobilização.
Após ser contido, o suspeito foi questionado sobre o motivo da resistência, mas não soube explicar sua atitude e apresentava falas desconexas. Em consulta aos seus dados pessoais, não constou problema algum com a Justiça.
Ele foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu preso pelos crimes de resistência, desacato e desobediência.