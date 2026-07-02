Uma mulher condenada por roubo e procurada pela Justiça foi capturada na noite desta quarta-feira (1º) por policiais militares de Força Tática do 11º Batalhão, no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí.

Os policiais faziam patrulhamento em uma área conhecida pelo tráfico de drogas quando, na rua José Ribeiro Barbosa, perceberam que uma mulher correu em direção a uma área de mata ao avistar a viatura.

Após acompanhamento, ela foi abordada. Inicialmente, apresentou um nome falso, o que despertou a desconfiança dos policiais. Questionada novamente, acabou revelando sua verdadeira identidade.