O Projeto Colo de Mãe alcançou a marca de 10 entregas realizadas em Jundiaí, em ação que aconteceu nessa terça-feira, (30), para as gestantes atendidas pela Unidade Básica de Saúde do Ivoturucaia. Desde o lançamento da iniciativa, em agosto de 2025, cerca de 250 gestantes acompanhadas pela rede municipal de saúde já foram beneficiadas com kits maternidade.

Promovido pelo Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Secretaria de Promoção da Saúde, o projeto oferece kits com itens essenciais para os primeiros dias de vida do bebê, além de fortalecer o vínculo das futuras mães com o acompanhamento pré-natal oferecido pela rede pública.

Desde sua criação, o Colo de Mãe percorre diferentes unidades de saúde do município, ampliando o acesso das gestantes aos kits maternidade e fortalecendo as políticas públicas voltadas à primeira infância e ao cuidado integral das famílias.