O Projeto Colo de Mãe alcançou a marca de 10 entregas realizadas em Jundiaí, em ação que aconteceu nessa terça-feira, (30), para as gestantes atendidas pela Unidade Básica de Saúde do Ivoturucaia. Desde o lançamento da iniciativa, em agosto de 2025, cerca de 250 gestantes acompanhadas pela rede municipal de saúde já foram beneficiadas com kits maternidade.
Promovido pelo Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Secretaria de Promoção da Saúde, o projeto oferece kits com itens essenciais para os primeiros dias de vida do bebê, além de fortalecer o vínculo das futuras mães com o acompanhamento pré-natal oferecido pela rede pública.
Desde sua criação, o Colo de Mãe percorre diferentes unidades de saúde do município, ampliando o acesso das gestantes aos kits maternidade e fortalecendo as políticas públicas voltadas à primeira infância e ao cuidado integral das famílias.
Entre as gestantes beneficiadas na décima entrega está Isabella Cristina de Faria Carvalho, que está com 33 semanas de gestação e aguarda a chegada de Helena, sua quarta filha. A futura mãe destacou a importância da iniciativa e contou que ficou surpresa com a quantidade e a qualidade dos itens recebidos, que irão auxiliar nos primeiros dias de vida da bebê.
“Fiquei muito feliz quando vi o kit. É muito completo e tem tudo o que a gente realmente precisa nesse começo. Nas minhas outras gestações eu também fui muito bem acolhida e acompanhada pela UBS, mas ainda não existia esse projeto. Com certeza faz diferença para nós, porque é um apoio importante justamente em um momento de muitos gastos e preparativos para a chegada do bebê”, afirmou.
Segundo o prefeito Gustavo Martinelli, a projeto visa a atenção. “O ‘Colo de Mãe’ representa o cuidado que começa antes mesmo do nascimento. Alcançar a décima entrega e beneficiar cerca de 250 gestantes demonstra o compromisso da administração municipal em apoiar as famílias desde o início da vida.”
“Cada kit é preparado com muito carinho, mas o principal é a mensagem que queremos transmitir: de cuidado, acolhimento e respeito. Ficamos muito felizes em chegar a esse marco e ver o impacto positivo da iniciativa na vida de tantas famílias”, afirma Cássia Carpi, diretora do Fundo Social de Solidariedade.