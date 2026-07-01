A rede municipal de saúde de Itatiba já conta com a vacina Pneumo 20. O imunizante passou a integrar o Calendário Nacional de Vacinação no último mês e protege contra 20 sorotipos da bactéria pneumococo, causadora de doenças graves como pneumonia e meningite.

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A vacina está disponível para bebês de até um ano de idade. O imunizante é administrado em três doses até completar o esquema vacinal: aos 2 meses, aos 4 meses e o reforço aos 12 meses.

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