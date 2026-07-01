A rede municipal de saúde de Itatiba já conta com a vacina Pneumo 20. O imunizante passou a integrar o Calendário Nacional de Vacinação no último mês e protege contra 20 sorotipos da bactéria pneumococo, causadora de doenças graves como pneumonia e meningite.
Público-alvo
A vacina está disponível para bebês de até um ano de idade. O imunizante é administrado em três doses até completar o esquema vacinal: aos 2 meses, aos 4 meses e o reforço aos 12 meses.
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Disponibilidade
De acordo com a Prefeitura de Itatiba, as doses já estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) ou Postos de Estratégia Saúde da Família (ESF’s).
A aplicação da vacina acontece de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h30.
Maior proteção
O diferencial da vacina é a ampliação da proteção contra sorotipos que mais causam a doença pneumocócica invasiva, especialmente os tipos 3, 6A e 19A, oferecendo cobertura mais abrangente que as formulações anteriores. O imunizante também protege contra otite média, que pode causar perda auditiva e evoluir para infecções mais graves.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença pneumocócica é a principal causa de mortalidade infantil por doença prevenível. No Brasil, entre 2023 e 2025, foram registrados 4,6 mil casos de meningite pneumocócica e 1,4 mil óbitos, com taxa de letalidade superior a 30%.
Entre crianças menores de 5 anos, foram 616 casos e 188 mortes no mesmo período, segundo dados do Ministério da Saúde. Além de reduzir casos e mortes, a vacinação em larga escala ajuda a reduzir os custos do SUS com internações, UTI’s, reabilitação e tratamento de sequelas.