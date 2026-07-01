Policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí prenderam, nesta quarta-feira (1º), um homem suspeito de participação no roubo de uma motocicleta ocorrido na cidade no dia 20 de maio. A prisão foi realizada em cumprimento a um mandado de prisão temporária expedido durante as investigações.

Na residência do suspeito, os investigadores apreenderam o capacete que, segundo a Polícia Civil, foi utilizado no dia do crime e reconhecido por meio de imagens de câmeras de monitoramento.

Esta é a sexta prisão realizada pela DIG em menos de dois meses relacionada a roubos de motocicletas em Jundiaí.