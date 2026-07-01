01 de julho de 2026
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EM JUNDIAÍ

DIG tenta frear onda de roubos e prende mais um suspeito

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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A prisão foi realizada em cumprimento a um mandado de prisão temporária
A prisão foi realizada em cumprimento a um mandado de prisão temporária

Policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí prenderam, nesta quarta-feira (1º), um homem suspeito de participação no roubo de uma motocicleta ocorrido na cidade no dia 20 de maio. A prisão foi realizada em cumprimento a um mandado de prisão temporária expedido durante as investigações.

Na residência do suspeito, os investigadores apreenderam o capacete que, segundo a Polícia Civil, foi utilizado no dia do crime e reconhecido por meio de imagens de câmeras de monitoramento.

Esta é a sexta prisão realizada pela DIG em menos de dois meses relacionada a roubos de motocicletas em Jundiaí.

O delegado Roberto Souza Camargo Junior já representou à Justiça pela conversão da prisão temporária em preventiva.

O suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista, onde permanece à disposição da Justiça.

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