O Fundo Social de Solidariedade de Itupeva realizou, na manhã desta quarta-feira (1º), a cerimônia de lançamento do Projeto Acolher, iniciativa idealizada pela primeira-dama e presidente do Fundo Social, Aline Cavalin, em parceria com as secretarias municipais de Educação e de Desenvolvimento Social.
O projeto foi criado para garantir segurança alimentar às famílias em situação de vulnerabilidade durante o período de férias escolares, quando muitas crianças deixam de receber diariamente a alimentação oferecida nas unidades da rede municipal de ensino.
Nesta primeira etapa, 120 famílias serão beneficiadas com a entrega de uma cesta básica, além de leite, suco, frutas e legumes.
Durante o lançamento, a presidente do Fundo Social, Aline Cavalin, destacou que a iniciativa nasceu da sensibilidade em atender famílias que enfrentam maiores dificuldades justamente durante o recesso escolar. "Sabemos que, para muitas crianças, a alimentação oferecida na escola é essencial. Pensando nisso, criamos o Projeto Acolher para oferecer esse suporte durante as férias. Mais do que entregar alimentos, queremos levar acolhimento, dignidade e mostrar que essas famílias não estão sozinhas."
Já o prefeito em exercício, Isaque Messias, ressaltou a importância da união entre os diferentes setores da Administração para viabilizar o projeto. "O Projeto Acolher demonstra a força do trabalho integrado entre o Fundo Social e as secretarias municipais. Quando unimos esforços, conseguimos ampliar o alcance das ações sociais e atender com mais eficiência quem mais precisa. É uma iniciativa que reflete nosso compromisso com a solidariedade e com a segurança alimentar das famílias de Itupeva."
A cerimônia contou com a presença dos vereadores Osvando e César Farali, da secretária de Educação, Mônica Oliveira, da secretária de Desenvolvimento Social, Eliana Alencar, além de servidores municipais e das famílias beneficiadas.