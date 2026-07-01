O Fundo Social de Solidariedade de Itupeva realizou, na manhã desta quarta-feira (1º), a cerimônia de lançamento do Projeto Acolher, iniciativa idealizada pela primeira-dama e presidente do Fundo Social, Aline Cavalin, em parceria com as secretarias municipais de Educação e de Desenvolvimento Social.

O projeto foi criado para garantir segurança alimentar às famílias em situação de vulnerabilidade durante o período de férias escolares, quando muitas crianças deixam de receber diariamente a alimentação oferecida nas unidades da rede municipal de ensino.

Nesta primeira etapa, 120 famílias serão beneficiadas com a entrega de uma cesta básica, além de leite, suco, frutas e legumes.