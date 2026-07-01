01 de julho de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
DURANTE O RECESSO

Fundo Social de Itupeva distribui alimentos nas férias escolares

Por Redação | Prefeitura de Itupeva
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Itupeva
Na primeira etapa, 120 famílias são beneficiadas com a entrega de uma cesta básica, além de leite, suco, frutas e legumes
Na primeira etapa, 120 famílias são beneficiadas com a entrega de uma cesta básica, além de leite, suco, frutas e legumes

O Fundo Social de Solidariedade de Itupeva realizou, na manhã desta quarta-feira (1º), a cerimônia de lançamento do Projeto Acolher, iniciativa idealizada pela primeira-dama e presidente do Fundo Social, Aline Cavalin, em parceria com as secretarias municipais de Educação e de Desenvolvimento Social.

O projeto foi criado para garantir segurança alimentar às famílias em situação de vulnerabilidade durante o período de férias escolares, quando muitas crianças deixam de receber diariamente a alimentação oferecida nas unidades da rede municipal de ensino.

Nesta primeira etapa, 120 famílias serão beneficiadas com a entrega de uma cesta básica, além de leite, suco, frutas e legumes.

Durante o lançamento, a presidente do Fundo Social, Aline Cavalin, destacou que a iniciativa nasceu da sensibilidade em atender famílias que enfrentam maiores dificuldades justamente durante o recesso escolar. "Sabemos que, para muitas crianças, a alimentação oferecida na escola é essencial. Pensando nisso, criamos o Projeto Acolher para oferecer esse suporte durante as férias. Mais do que entregar alimentos, queremos levar acolhimento, dignidade e mostrar que essas famílias não estão sozinhas."

Já o prefeito em exercício, Isaque Messias, ressaltou a importância da união entre os diferentes setores da Administração para viabilizar o projeto. "O Projeto Acolher demonstra a força do trabalho integrado entre o Fundo Social e as secretarias municipais. Quando unimos esforços, conseguimos ampliar o alcance das ações sociais e atender com mais eficiência quem mais precisa. É uma iniciativa que reflete nosso compromisso com a solidariedade e com a segurança alimentar das famílias de Itupeva."

A cerimônia contou com a presença dos vereadores Osvando e César Farali, da secretária de Educação, Mônica Oliveira, da secretária de Desenvolvimento Social, Eliana Alencar, além de servidores municipais e das famílias beneficiadas.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários