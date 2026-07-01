O Governo de São Paulo confirmou nesta terça-feira (30) dois novos casos de sarampo no estado, ambos registrados na capital paulista, em região próxima ao município de Guarulhos. Ao todo, o estado contabiliza sete casos de sarampo em 2026.

Desde a última quinta-feira (25), a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) recomenda a aplicação da dose zero da vacina tríplice viral para bebês de 6 meses a 11 meses e 29 dias nos dois municípios.

Os novos casos foram registrados em uma mulher, de 20 anos, mãe de um dos bebês com sarampo confirmados na semana passada, e em uma criança de 6 meses de idade. Ambas não possuíam histórico de vacinação. Na última semana, a Secretaria de Saúde confirmou outros três casos da doença, também na capital paulista, todos em bebês entre 6 meses e 1 ano. As ocorrências estão sendo investigadas em conjunto com o Centro de Vigilância Epidemiológica de São PAulo e Ministério da Saúde (MS) para identificar a origem da infecção.

Recomendação de vacinação