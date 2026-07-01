O Governo de São Paulo confirmou nesta terça-feira (30) dois novos casos de sarampo no estado, ambos registrados na capital paulista, em região próxima ao município de Guarulhos. Ao todo, o estado contabiliza sete casos de sarampo em 2026.
Desde a última quinta-feira (25), a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) recomenda a aplicação da dose zero da vacina tríplice viral para bebês de 6 meses a 11 meses e 29 dias nos dois municípios.
Os novos casos foram registrados em uma mulher, de 20 anos, mãe de um dos bebês com sarampo confirmados na semana passada, e em uma criança de 6 meses de idade. Ambas não possuíam histórico de vacinação. Na última semana, a Secretaria de Saúde confirmou outros três casos da doença, também na capital paulista, todos em bebês entre 6 meses e 1 ano. As ocorrências estão sendo investigadas em conjunto com o Centro de Vigilância Epidemiológica de São PAulo e Ministério da Saúde (MS) para identificar a origem da infecção.
Recomendação de vacinação
A Secretaria de Estado da Saúde reforça a orientação para que a população procure a unidade de saúde mais próxima de sua residência para verificar a situação vacinal e atualizar a imunização.
Desde quinta-feira (25), a dose zero foi anunciada pelo Governo de SP como uma estratégia adicional de proteção e não substitui as doses previstas no Calendário Nacional de Vacinação. Portanto, mesmo que a criança receba a dose zero entre 6 meses e 11 meses e 29 dias, deverá manter o esquema de rotina, com a primeira dose da vacina tríplice viral aos 12 meses e a segunda dose, preferencialmente com a vacina tetraviral, aos 15 meses.
“Com a confirmação de novos casos, reforçamos a importância de manter a vacinação em dia. O Estado atua de forma rápida, com vigilância epidemiológica, investigação dos casos e intensificação da vacinação para interromper a circulação do vírus e proteger a população, especialmente as crianças”, afirma a diretora do CVE-SP, Tatiana Lang.
A SES-SP monitora continuamente o cenário epidemiológico do sarampo e reforça que a vacinação é a principal forma de prevenção contra a doença. Atualmente, a cobertura vacinal contra o sarampo no estado é de 85,32% para a primeira dose e de 72,06% para a segunda dose.
Quem deve se vacinar
- Dose zero
Devem receber a dose zero da vacina tríplice viral as crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias residentes nos municípios de São Paulo e Guarulhos.
A dose zero também pode ser indicada em ações de bloqueio vacinal, conforme avaliação epidemiológica, para crianças dessa faixa etária no entorno de casos suspeitos ou confirmados de sarampo.
Vacinação de rotina
- Crianças
A primeira dose da vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, deve ser aplicada aos 12 meses de idade.
A segunda dose deve ser aplicada aos 15 meses, preferencialmente com a vacina tetraviral, que protege contra sarampo, caxumba, rubéola e varicela.
- Pessoas de 5 a 29 anos
Devem comprovar duas doses da vacina tríplice viral, com intervalo mínimo de 30 dias entre elas. Quem comprovar duas doses é considerado vacinado.
- Pessoas de 30 a 59 anos
Devem comprovar uma dose da vacina tríplice viral. Quem comprovar uma dose é considerado vacinado.
- Trabalhadores da saúde
Devem comprovar duas doses da vacina tríplice viral, independentemente da idade, conforme a situação vacinal. São considerados vacinados os trabalhadores que comprovarem duas doses.