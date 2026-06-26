A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP), por meio do Centro de Vigilância Epidemiológica “Prof. Alexandre Vranjac” (CVE-SP), confirmou nesta sexta-feira (26) três casos de sarampo no estado, registrados na capital paulista e em Guarulhos. Na quinta-feira (25), a pasta recomendou a aplicação da dose zero da vacina tríplice viral para crianças de 6 a 11 meses e 29 dias nos dois municípios.

Os três novos casos foram registrados em crianças com idades entre 6 meses e 1 ano. Duas não possuíam histórico de vacinação. São dois meninos e uma menina, sem registro de viagens recentes. Todos evoluíram para a cura. As ocorrências estão sendo investigadas em conjunto com o CVE-SP e Ministério da Saúde (MS) para identificar a origem da infecção.

Com essas confirmações, o estado soma cinco casos de sarampo em 2026. Os dois primeiros eram importados: um bebê de 6 meses e um homem de 42 anos, registrados em março e abril, respectivamente. Ambos não possuíam histórico de vacinação e também evoluíram para a cura.