Depois de uma temporada de estreia muito bem recebida pelo público no Sesc Pinheiros, em São Paulo, o espetáculo "É Goool! Mirabolâncias Futebolísticas" chega ao Sesc Jundiaí para uma apresentação no dia 12 de julho (domingo), às 16h.

Criado pelo núcleo Catarsis Arte para Infância e Juventude, o espetáculo reúne textos dos escritores Jorge Amado, Ilan Brenman e Santuza Abras e utiliza o teatro narrativo, a comicidade, a música ao vivo e o jogo cênico para apresentar o futebol para além da competição esportiva. Mais do que falar sobre o esporte, a montagem convida crianças e adultos a refletirem sobre brincadeira, amizade, igualdade, direito de brincar, convivência e imaginação.

Com direção de Marcelo Peroni, a encenação aposta no trabalho dos atores e em recursos cênicos artesanais, manipulados ao vivo. A cenografia se transforma em campinho, garagem, estádio e outros diferentes universos, estimulando a imaginação do público.