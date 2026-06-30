Depois de uma temporada de estreia muito bem recebida pelo público no Sesc Pinheiros, em São Paulo, o espetáculo "É Goool! Mirabolâncias Futebolísticas" chega ao Sesc Jundiaí para uma apresentação no dia 12 de julho (domingo), às 16h.
Criado pelo núcleo Catarsis Arte para Infância e Juventude, o espetáculo reúne textos dos escritores Jorge Amado, Ilan Brenman e Santuza Abras e utiliza o teatro narrativo, a comicidade, a música ao vivo e o jogo cênico para apresentar o futebol para além da competição esportiva. Mais do que falar sobre o esporte, a montagem convida crianças e adultos a refletirem sobre brincadeira, amizade, igualdade, direito de brincar, convivência e imaginação.
Com direção de Marcelo Peroni, a encenação aposta no trabalho dos atores e em recursos cênicos artesanais, manipulados ao vivo. A cenografia se transforma em campinho, garagem, estádio e outros diferentes universos, estimulando a imaginação do público.
Em cena, a percussionista Silvanny Sivuca executa a trilha sonora ao vivo, criando uma atmosfera vibrante, trazendo ritmos brasileiros e a energia do futebol.
A recepção do público durante a temporada de estreia revelou a força de um espetáculo que dialoga muito além do universo do futebol. Em crítica publicada após a estreia, o jornalista Dib Carneiro Neto destacou que a montagem "usa o futebol como ponto de partida para discutir questões muito maiores".
A dramaturgia reúne três histórias da literatura brasileira. Em "A Bola e o Goleiro", de Jorge Amado, uma bola se apaixona justamente pelo goleiro mais "frangueiro" do campeonato. Em "A Menina que Amava Futebol", de Ilan Brenman, uma garota enfrenta o preconceito para conquistar seu espaço dentro do jogo. Já "Será Fusível?", de Santuza Abras, acompanha crianças que transformam a garagem de um prédio em campo de futebol, defendendo o direito de brincar mesmo diante das restrições impostas pelos adultos.
"É Goool! Mirabolâncias Futebolísticas" integra o repertório de espetáculos para crianças do núcleo Catarsis, grupo que acredita que todos os assuntos podem ser levados à cena e que a arte é um direito de todas as pessoas. Defende também que as crianças são cidadãs plenas, com direito à escuta, ao respeito e à participação na vida cultural.
Sinopse
Um time entra em campo para contar histórias onde o futebol vira aventura, amizade e diversão.
A partir de três histórias da literatura brasileira, o espetáculo transforma palavras em jogo e convida o público a torcer, rir e mergulhar no universo da bola, do campinho, dos dribles, dos abraços e das comemorações.
Serviço
“É Goool! Mirabolâncias Futebolísticas”
Dia 12 de julho de 2026, domingo, às 16h
No Sesc Jundiaí
Ingressos: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia entrada) e R$ 12 (credencial plena). Gratuito para crianças de até 12 anos. Vendas em sescsp.org.br, pelo app Credencial Sesc SP ou nas bilheterias de todas as unidades do Sesc SP
Duração: 60 min | Classificação: Livre - indicado a partir de 5 anos
Acessibilidade: teatro acessível a cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida.
Ficha Técnica:
Idealização: Catarsis Arte para Infância e Juventude
Dramaturgia: Jorge Amado, Ilan Brenman e Santuza Abras
Direção: Marcelo Peroni
Assistência de Direção: Carol Ferretti
Elenco: Aline Volpi, Ana Paula Castro / Carol Ferretti, Rafael Ambrosin, Vladimir Camargo e Silvanny Sivuca / Amandinha
Trilha Sonora Original: Silvanny Sivuca
Figurinos e Adereços: Vladimir Camargo
Cenário: Marcelo Peroni
Iluminação: Rodrigo Palmieri
Direção de Movimento: Vladimir Camargo
Execução dos Figurinos: Edivaldo Zanotti e Exaltt Store
Operador de Som: Pedro Cavallaro
Operador de Luz: Mauricio Shirakawa
Consultoria Esportiva: Luiz Trientini
Fonoaudióloga: Geovana Ramazzini
Design gráfico: Giovana Del Masso
Fotos: Pedro Amora e Marcelo Peroni
Produção Executiva: Aline Volpi, Ana Paula Castro, Marcelo Peroni e Vladimir Camargo
Coordenação e Administração: Aline Volpi