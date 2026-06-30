Uma mulher morreu após um grave acidente de trânsito no fim da noite desta segunda-feira (29), na rotatória em frente ao JundiaíShopping, na avenida 9 de Julho, em Jundiaí. Outras duas pessoas, uma mulher e o motorista do veículo, ficaram feridas. O condutor foi preso em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e lesão corporal. A ocorrência foi atendida por equipes da Polícia Militar do 11º Batalhão, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

No local, os socorristas encontraram o veículo Mercedez completamente destruído após colidir contra uma árvore. A passageira morreu ainda no local em decorrência de um grave traumatismo craniano. A outra mulher sofreu uma fratura exposta em uma das pernas e foi socorrida ao Hospital São Vicente.

O motorista também sofreu ferimentos no rosto e foi encaminhado ao mesmo hospital. Durante o atendimento, os policiais constataram sinais de embriaguez, como fala desconexa e pastosa, forte odor de álcool, dificuldade para se equilibrar e lapsos de memória.