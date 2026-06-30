O som das vuvuzelas, bandeiras nas mãos, camisas amarelas e muita emoção tomaram conta da Praça Governador Pedro de Toledo (Praça da Matriz), no Centro de Jundiaí, na tarde desta segunda-feira (29). Mais de 1,2 mil pessoas acompanharam juntas mais uma vitória da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, em uma partida disputada até os minutos finais, que garantiu o Brasil nas oitavas de final da competição.

Esta foi a terceira transmissão realizada pelo programa Centro da Gente, iniciativa da Prefeitura de Jundiaí que vem transformando a região central em um espaço de convivência, lazer e integração. A cada jogo, mais famílias, amigos, comerciantes, trabalhadores e visitantes escolhem a Praça da Matriz para viver a emoção da Copa em um ambiente preparado especialmente para receber o público.

E com a classificação garantida, a torcida já tem novo encontro marcado. A próxima transmissão do Copa no Centro acontece no domingo, dia 5 de julho, às 17h, novamente na Praça Governador Pedro de Toledo. O adversário do Brasil ainda será definido. A participação é gratuita e aberta a toda a população.