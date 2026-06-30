O som das vuvuzelas, bandeiras nas mãos, camisas amarelas e muita emoção tomaram conta da Praça Governador Pedro de Toledo (Praça da Matriz), no Centro de Jundiaí, na tarde desta segunda-feira (29). Mais de 1,2 mil pessoas acompanharam juntas mais uma vitória da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, em uma partida disputada até os minutos finais, que garantiu o Brasil nas oitavas de final da competição.
Esta foi a terceira transmissão realizada pelo programa Centro da Gente, iniciativa da Prefeitura de Jundiaí que vem transformando a região central em um espaço de convivência, lazer e integração. A cada jogo, mais famílias, amigos, comerciantes, trabalhadores e visitantes escolhem a Praça da Matriz para viver a emoção da Copa em um ambiente preparado especialmente para receber o público.
E com a classificação garantida, a torcida já tem novo encontro marcado. A próxima transmissão do Copa no Centro acontece no domingo, dia 5 de julho, às 17h, novamente na Praça Governador Pedro de Toledo. O adversário do Brasil ainda será definido. A participação é gratuita e aberta a toda a população.
Durante a transmissão, os torcedores acompanharam a partida em um telão de alta definição, além de aproveitar a praça de alimentação com food trucks, banheiros, espaço para troca de figurinhas do álbum da Copa, dinâmicas promovidas pela empresa Pombo Net, patrocinadora oficial da ação, e um esquema reforçado de segurança. Toda a estrutura é gratuita e aberta à população.
“Ver a Praça da Matriz completamente lotada é a confirmação de que o Centro tem vida e que as pessoas querem ocupar esse espaço. A Copa no Centro é uma iniciativa desta gestão para promover lazer, fortalecer o comércio e estimular a convivência entre as pessoas, mas esse é apenas um dos projetos que fazem parte do nosso compromisso com a revitalização da região central. Já realizamos ações como o Sexta no Centro, valorizamos iniciativas como a Cerveja da Barão e temos uma programação cultural cada vez mais presente. Em breve, também vamos abrir a concorrência para as obras de revitalização e reforma do Centro. Nosso objetivo é fazer com que essa região volte a ser um grande ponto de encontro dos jundiaienses, com mais cultura, entretenimento, desenvolvimento econômico e qualidade de vida”, disse o prefeito Gustavo Martinelli.
Para quem participou, a experiência vai muito além do futebol. É a oportunidade de reencontrar amigos, conhecer novas pessoas e viver a energia de torcer em comunidade. Moradora de Jundiaí, Maria de Lourdes foi ao evento pela segunda vez e aprovou a iniciativa. “É muito gostoso. Em vez de ficar em casa, a gente vem para cá, encontra os colegas e participa dessa animação. Eu adorei.”
A administradora Fernanda Bonamigo fez questão de acompanhar a partida na Praça da Matriz pela primeira vez. “É uma ação que eu não podia perder. Reunir todo mundo aqui, num dia lindo como hoje, foi uma ideia muito boa. A energia é incrível. Todo mundo torcendo junto, conhecendo pessoas novas. Ver o Centro cheio de vida é uma beleza e o orgulho de ser jundiaiense só aumenta.”
A iniciativa integra as ações do GT Centro da Gente, grupo formado por uma ação integrada entre as secretarias que atua na revitalização e valorização da região central, promovendo eventos e atividades que incentivam a ocupação dos espaços públicos, fortalecem o comércio local e estimulam a convivência entre as pessoas.