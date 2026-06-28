Para muitas pessoas, o esporte é um grande remédio que ajuda a evitar e combater males do corpo de da mente. Para Mafalda Casarin, de 84 anos, aluna do programa Esporte Maior, da Secretaria de Esporte e Lazer (Smel) da Prefeitura de Jundiaí, praticar atividade física é muito mais do que isso. “O esporte para mim é tudo. Me faz sentir bem, com saúde, e agrega amizades. Me sinto nova fazendo ginástica corporal e vôlei adaptado”, admitiu.

O voleibol adaptado é uma das modalidades que atendem diferentes faixas etárias, com destaque para as categorias da melhor idade (60+ e 70+). Além de incentivar a prática esportiva, a modalidade promove qualidade de vida, bem-estar e convivência social. Com regras adaptadas para garantir a segurança dos participantes, o esporte prioriza movimentos de baixo impacto e a preservação das articulações, incluindo a proibição de saltos, a realização do saque por baixo e a ausência de rotações durante as partidas.

Nascida em Jarinu, Mafalda mora em Jundiaí há mais de sete décadas, quatro delas fazendo atividade física. Passou a valorizar ainda mais o esporte depois de se curar de um câncer de mama e superar uma separação difícil. Em 1996, ela teve o diagnóstico da doença, passou por cirurgia e, dois meses depois, voltou a fazer esporte. “Meu professor na época tinha perdido a mãe com a mesma doença. Então ele me incentivou muito. O médico me autorizou a voltar para o esporte dentro do meu limite. Foi o que fiz. Isso me deu um ânimo enorme.”