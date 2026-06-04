A tradicional Mostra dos Corais Municipais de Jundiaí volta a ocupar o palco do Teatro Polytheama na próxima terça-feira (30), às 20h. Em sua quarta edição, o evento reunirá os diferentes grupos do programa de corais da cidade em uma celebração da música, da formação artística e da convivência entre gerações.
Os ingressos gratuitos estarão disponíveis a partir deste domingo (28). A retirada poderá ser feita às 10h30, nas bilheterias e totens eletrônicos do Centro das Artes e pela plataforma Sympla. Já no Teatro Polytheama, a distribuição presencial começa às 14h.
Durante a apresentação, o público poderá conhecer os diferentes núcleos que compõem o programa de Corais Municipais. Participam o Pré-Coral, voltado à musicalização de crianças de 5 a 7 anos; o Coral Infantojuvenil, com os núcleos Expressa e Retiro, destinado a participantes de 8 a 11 anos; o Coral Municipal de Jundiaí, núcleo adulto; e a Oficina de Coral, direcionada a pessoas a partir de 18 anos sem experiência em canto coral.
Atualmente, cerca de 150 integrantes participam do programa, que promove o acesso à prática coral e proporciona ao público apresentações que evidenciam a diversidade de vozes e gerações. A mostra contará ainda com a participação especial do Projeto Canarinhos da Terra – Núcleo Jundiaí, iniciativa de responsabilidade social voltada à formação musical e às artes integradas para crianças e jovens.
Desde 2011, o programa contribui para a formação artística de crianças, jovens e adultos, ampliando o acesso à cultura por meio da música. Para a diretora artística dos Corais Municipais, Vastí Atique, a diversidade etária é um dos principais diferenciais da iniciativa. “Quando reunimos pessoas de diferentes idades em torno desse mesmo propósito, esse potencial ganha outra dimensão. Assim, garantimos que as novas gerações possam usufruir desse privilégio”, destaca. Ela também ressalta o papel transformador da arte na vida das pessoas. “A música tem o poder de inspirar e transformar.”
O Coral Municipal de Jundiaí é um corpo artístico ligado à Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) e fomenta a prática do canto coral por meio da atuação de coralistas amadores voluntários. Com repertório diversificado, o grupo também oferece oficinas, workshops e oportunidades de aperfeiçoamento técnico aos participantes.
Serviço
4ª Mostra dos Corais Municipais de Jundiaí – 2026
Data: 30 de junho de 2026 (terça-feira)
Horário: 20h
Local: Teatro Polytheama
Ingressos gratuitos: disponíveis nas bilheterias físicas e totens eletrônicos do Centro das Artes e do Teatro Polytheama, além da plataforma Sympla.