A tradicional Mostra dos Corais Municipais de Jundiaí volta a ocupar o palco do Teatro Polytheama na próxima terça-feira (30), às 20h. Em sua quarta edição, o evento reunirá os diferentes grupos do programa de corais da cidade em uma celebração da música, da formação artística e da convivência entre gerações.

Os ingressos gratuitos estarão disponíveis a partir deste domingo (28). A retirada poderá ser feita às 10h30, nas bilheterias e totens eletrônicos do Centro das Artes e pela plataforma Sympla. Já no Teatro Polytheama, a distribuição presencial começa às 14h.

Durante a apresentação, o público poderá conhecer os diferentes núcleos que compõem o programa de Corais Municipais. Participam o Pré-Coral, voltado à musicalização de crianças de 5 a 7 anos; o Coral Infantojuvenil, com os núcleos Expressa e Retiro, destinado a participantes de 8 a 11 anos; o Coral Municipal de Jundiaí, núcleo adulto; e a Oficina de Coral, direcionada a pessoas a partir de 18 anos sem experiência em canto coral.