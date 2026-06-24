25 de junho de 2026
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PERDA

Jundiaí se despede do advogado Dirceu Cardoso

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Com forte atuação na área de segurança pública no município, o advogado deixa esposa e filhos
Com forte atuação na área de segurança pública no município, o advogado deixa esposa e filhos

Nesta quarta-feira (24), a 33ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) emitiu uma nota sobre o falecimento de Dirceu Cardoso, que presidiu a Comissão de Segurança Pública da entidade por duas gestões.

Dirceu também foi interventor judicial nomeado pelo Poder Judiciário no Centro Comunitário Vila Hortolândia (CCVH) e foi presidente do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) Japi, na região Oeste de Jundiaí.

Ainda de acordo com a 33ª Subseção da OAB, Dirceu foi um advogado atuante e comprometido com a instituição e com a sociedade, destacou-se pelo relevante trabalho desenvolvido junto ao Conselho Municipal de Segurança Pública, deixando um legado de dedicação, ética e serviço à comunidade.

Dirceu deixa esposa e filhos. Não haverá velório.

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