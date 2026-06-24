25 de junho de 2026
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LUTO NA CORPORAÇÃO

Morre o cão k9 Zyon da Guarda Municipal de Jundiaí 

Por Da redação | Guarda Municipal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Guarda Municipal de Jundiaí
Zyon foi companheiro inseparável do Guarda Municipal Baudry Lemos Belino, falecido em novembro de 2015
Zyon foi companheiro inseparável do Guarda Municipal Baudry Lemos Belino, falecido em novembro de 2015

Morreu nesta quarta-feira (24) o cão K9 Zyon, da Guarda Municipal de Jundiaí, com 16 anos de idade. O animal integrou o Canil GM Baudry Lemos Belino e participou de importantes ocorrências.

Zyon foi companheiro inseparável do Guarda Municipal Baudry Lemos Belino, falecido em novembro de 2015. Após a morte do GM Baldry, K9 Zyon passou a ser conduzido pelo GM Madeira, que permaneceu com ele até sua aposentadoria.

Destaque

Em novembro de 2017, Zyon se tornou campeão de faro durante uma importante competição entre várias instituições policiais, demonstrando sua excelência e o alto nível de treinamento do Canil da GMJ.

Lealdade

O laço entre Zyon e seus condutores foi marcado por coragem, amizade e fidelidade. Sua presença marcante nas operações, treinamentos, competições e ações de proteção à população deixará saudades eternas entre os guardas municipais, colegas de canil e toda a comunidade jundiaiense.

Zyon não foi apenas um K9: foi um guerreiro de quatro patas, um protetor incansável e um símbolo de fidelidade.

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