Morreu nesta quarta-feira (24) o cão K9 Zyon, da Guarda Municipal de Jundiaí, com 16 anos de idade. O animal integrou o Canil GM Baudry Lemos Belino e participou de importantes ocorrências.

Zyon foi companheiro inseparável do Guarda Municipal Baudry Lemos Belino, falecido em novembro de 2015. Após a morte do GM Baldry, K9 Zyon passou a ser conduzido pelo GM Madeira, que permaneceu com ele até sua aposentadoria.

Destaque

Em novembro de 2017, Zyon se tornou campeão de faro durante uma importante competição entre várias instituições policiais, demonstrando sua excelência e o alto nível de treinamento do Canil da GMJ.

Lealdade