Depois de anos convivendo com fossas sépticas como única alternativa para o esgoto, moradores dos loteamentos Quinta do Japi e Pindorama, em Cabreúva, terão rede de coleta e tratamento. A Sabesp dará início às obras de implantação das redes de esgoto nas duas áreas. Serão cerca de 600 pessoas atendidas, o que levará melhorias diretas na saúde, no meio ambiente e na qualidade de vida da população.
Os dois loteamentos, que até hoje não contavam com sistema público de coleta e tratamento de esgoto, passarão a integrar a rede de saneamento da cidade. A iniciativa acompanha um desafio nacional: segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (Snis), milhões de brasileiros ainda vivem sem acesso à coleta de esgoto, o que reforça a importância de investimentos que ampliem a cobertura desse serviço fundamental.
No Quinta do Japi, as obras devem começar ainda neste mês. Será implantado cerca de 1,3 quilômetro de rede coletora, com atendimento previsto para 75 lotes. O investimento supera R$ 1,3 milhão.
Morador do bairro há 14 anos, o empresário Lucas Eduardo afirma que a chegada do saneamento era uma expectativa antiga da comunidade. “Hoje utilizamos fossa e, principalmente nos dias de chuva, o mau cheiro é frequente. Além dos benefícios para o meio ambiente e para a saúde, a obra traz mais qualidade de vida para todos. A aceitação foi muito positiva entre os moradores e estamos ansiosos com as obras que irão proporcionar mais qualidade de vida para todos nós”, destaca.
Já no loteamento Pindorama, a Sabesp aguarda a aprovação e a liberação de uma área de passagem em propriedade local necessária para a execução das obras. O projeto, já em andamento, contempla aproximadamente 3,5 quilômetros de rede coletora, beneficiando 166 lotes, com investimento superior a R$ 4,5 milhões.
Para o presidente da Associação de Melhoramentos Haras Pindorama I, Dorivaldo Donizete de Paula Leite, a implantação do sistema representa uma conquista histórica para o bairro. “A implantação do sistema de coleta e tratamento de esgoto representa um avanço significativo para a saúde pública, a preservação ambiental e a valorização dos imóveis, substituindo soluções individuais por um sistema moderno, seguro e eficiente”, afirma.
Somados, os investimentos superam R$ 5,8 milhões e representam um marco para duas comunidades tradicionais de Cabreúva. Além de eliminar os problemas com as fossas, a ampliação da infraestrutura de saneamento permite que os moradores dos loteamentos Quinta do Japi e Pindorama passem a ter acesso a um serviço essencial que impacta diretamente o cotidiano das famílias, promovendo mais bem-estar, segurança sanitária, preservação dos rios e qualidade de vida para as próximas gerações.