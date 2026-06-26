Depois de anos convivendo com fossas sépticas como única alternativa para o esgoto, moradores dos loteamentos Quinta do Japi e Pindorama, em Cabreúva, terão rede de coleta e tratamento. A Sabesp dará início às obras de implantação das redes de esgoto nas duas áreas. Serão cerca de 600 pessoas atendidas, o que levará melhorias diretas na saúde, no meio ambiente e na qualidade de vida da população.

Os dois loteamentos, que até hoje não contavam com sistema público de coleta e tratamento de esgoto, passarão a integrar a rede de saneamento da cidade. A iniciativa acompanha um desafio nacional: segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (Snis), milhões de brasileiros ainda vivem sem acesso à coleta de esgoto, o que reforça a importância de investimentos que ampliem a cobertura desse serviço fundamental.

No Quinta do Japi, as obras devem começar ainda neste mês. Será implantado cerca de 1,3 quilômetro de rede coletora, com atendimento previsto para 75 lotes. O investimento supera R$ 1,3 milhão.