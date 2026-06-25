Após uma apresentação de grande sucesso, o espetáculo “Oiró – O Fantástico Mito de Uma Terra Sem Memória” retorna à Fábrica das Infâncias Japy neste domingo (28), às 10h30. Com entrada gratuita e voltado ao público infantil, o espetáculo também apresenta camadas que dialogam com os adultos, propondo uma reflexão sensível sobre identidade, pertencimento e meio ambiente.

Sob a direção de Ellen Navarro, a Companhia de Teatro de Jundiaí apresenta uma história ambientada em uma cidade que, ao perder suas lembranças ao longo do tempo, vê sua trajetória ser reconstruída a partir da chegada de uma menina desconhecida. Com uma narrativa que mistura fantasia e reflexão, a montagem convida o público a pensar sobre memória, vínculos e a relação com o lugar onde vivemos.