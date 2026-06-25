Após uma apresentação de grande sucesso, o espetáculo “Oiró – O Fantástico Mito de Uma Terra Sem Memória” retorna à Fábrica das Infâncias Japy neste domingo (28), às 10h30. Com entrada gratuita e voltado ao público infantil, o espetáculo também apresenta camadas que dialogam com os adultos, propondo uma reflexão sensível sobre identidade, pertencimento e meio ambiente.
Sob a direção de Ellen Navarro, a Companhia de Teatro de Jundiaí apresenta uma história ambientada em uma cidade que, ao perder suas lembranças ao longo do tempo, vê sua trajetória ser reconstruída a partir da chegada de uma menina desconhecida. Com uma narrativa que mistura fantasia e reflexão, a montagem convida o público a pensar sobre memória, vínculos e a relação com o lugar onde vivemos.
Sobre a peça, a atriz Lucy Pavlsh destaca a conexão com as crianças. “As crianças adoram a peça. É uma narrativa ágil, com muitos personagens, e é por isso que elas gostam tanto.”
Além das apresentações abertas ao público, a Companhia de Teatro de Jundiaí também está levando o espetáculo às escolas municipais. Até o momento, mais de 1,2 mil crianças já acompanharam a história, e outras 40 apresentações ainda serão realizadas nas unidades escolares. “Foi uma recepção maravilhosa! As crianças embarcam na história, sem medo de se jogar!”, afirma o ator Sid Alves.
A Companhia de Teatro de Jundiaí é um corpo artístico ligado à Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) criado em 2010 com o objetivo de ampliar a oferta cultural nos eventos gratuitos promovidos pela prefeitura e valorizar a produção e o trabalho artísticos no município.
Sinopse
Vitupério, outrora uma montanha viva, transformou-se em vale após séculos de exploração. Seus habitantes, reduzidos à própria utilidade, perderam nomes, histórias e raízes. Entre cantos, coros e muita diversão, um grupo de remeiros conduz o público por essa fábula marcada pelo humor popular, pela crítica social e por imagens poéticas que atravessam o real e o fantástico.
Serviço
“Oiró – O Fantástico Mito de Uma Terra Sem Memória” – Companhia de Teatro de Jundiaí
Data: 28 de junho de 2026 (domingo)
Horário: das 10h30 às 11h30
Local: Fábrica das Infâncias Japy – rua Lacerda Franco, 175 – Vila Arens
Entrada gratuita