Um pai revoltado porque a filha havia sido agredida pelo padrasto acionou a Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (25), no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí. O suspeito foi preso em flagrante por violência doméstica.
Os PMs faziam patrulhamento pela Estrada Municipal do Varjão quando foram abordados pelo pai de uma adolescente de 14 anos e de uma jovem de 18. Ele relatou que as filhas haviam acabado de ser agredidas pelo padrasto e que uma delas, inclusive, já havia sido socorrida a uma unidade de saúde.
Em seguida, a enteada de 18 anos saiu da casa e contou aos policiais que o padrasto havia agredido a irmã e que ela tentou intervir para defendê-la. Nesse momento, segundo o relato, ele bateu uma janela com violência, quebrando o vidro e lançando estilhaços contra ela.
Ainda de acordo com a jovem, as agressões ocorrem com frequência, sem motivo aparente, principalmente quando o padrasto retorna para casa embriagado.
O suspeito estava sobre o portão da residência, aparentemente sob efeito de álcool e drogas, e foi abordado. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça, preso por violência doméstica.