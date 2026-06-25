O aroma dos morangos frescos já toma conta de Jarinu. Neste fim de semana, começa a 42ª Festa do Morango de Jarinu e Atibaia, um dos eventos mais tradicionais e aguardados do interior paulista e considerada uma das maiores celebrações dedicadas à fruta no Brasil.
Realizada entre 27 de junho e 19 de julho, sempre aos sábados e domingos no Parque do Morango Duílio Maziero, a festa promete reunir cerca de 120 mil visitantes ao longo de oito dias de programação, consolidando-se como uma das principais vitrines do turismo rural, da gastronomia e da produção agrícola paulista. Aproximadamente 20 produtores rurais participarão do evento, que deve comercializar cerca de 80 toneladas de morango durante a temporada.
Mais do que uma festa, o evento representa uma tradição que atravessa gerações. Criada em 1983 por produtores rurais da região, a celebração nasceu para valorizar a agricultura local e, ao longo das décadas, transformou-se em uma referência nacional quando o assunto é turismo rural e gastronomia. A forte influência da colônia japonesa, fundamental para o desenvolvimento da cultura do morango na região, também faz parte da identidade do evento.
O sabor é a grande estrela
O morango, claro, é o protagonista da festa. Os visitantes poderão encontrar a fruta fresca vendida diretamente pelos produtores, muitas vezes colhida no próprio dia. Além disso, o público terá à disposição uma verdadeira vitrine de sabores com tortas, merengues, bolos, doces artesanais, sorvetes, sucos e diversas sobremesas preparadas com a fruta que tornou Jarinu e Atibaia conhecidas em todo o país.
Mas a gastronomia vai muito além do morango. Um dos grandes símbolos da festa é o tradicional frango crocante com polenta, receita que conquistou fama entre os frequentadores e se tornou parada obrigatória para quem visita o evento. Também fazem parte da praça de alimentação pratos da culinária japonesa, italiana e diversas especialidades da cozinha brasileira, oferecendo opções para todos os gostos.
Música, diversão e lazer para toda a família
Além da gastronomia, a edição de 2026 traz uma programação repleta de atrações para todas as idades. O público poderá aproveitar o parque de diversões, o mini shopping com expositores de artesanato, roupas e produtos regionais, além da tradicional exposição de frutas.
A programação musical também promete emocionar os visitantes. Neste ano, a festa recebe a Caravana Tony Araújo 30 Anos, reunindo artistas que marcaram gerações e transformaram sucessos do passado em verdadeiros clássicos da música popular. Os shows especiais acontecerão aos sábados e serão complementados por apresentações de artistas e bandas regionais durante todos os fins de semana do evento.
No dia 27 de junho, a abertura musical ficará por conta de Ângelo Máximo e Banda 100 Rótulo. Em 4 de julho, sobem ao palco Banda Remember e Claudio Roberto. Já no dia 11 de julho será a vez da Banda Reprise Inédita. O encerramento, em 18 de julho, reunirá Almir Rogério, PX, João Viola, Willie de Oliveira, Bob Lee Cover Elvis Presley e Banda Primavera de Praga.
Uma experiência que celebra o campo paulista
Ao longo de mais de quatro décadas, a Festa do Morango tornou-se um dos maiores símbolos da agricultura regional, movimentando o turismo, fortalecendo os produtores rurais e preservando tradições que fazem parte da história de Jarinu e Atibaia.
Para quem procura boa gastronomia, cultura, entretenimento e a oportunidade de saborear morangos frescos diretamente das mãos dos produtores, a temporada 2026 começa com a promessa de repetir o sucesso das edições anteriores e transformar a região em um dos destinos mais procurados do inverno paulista.
Serviço: 42ª Festa do Morango de Jarinu e Atibaia
27 e 28 de junho
4 e 5 de julho
11 e 12 de julho
18 e 19 de julho de 2026
Sábados das 10h às 23h e domingos das 10h às 19h
Parque do Morango Duílio Maziero (rodovia Edgard Máximo Zambotto, Km 77 – Jarinu)
Entrada gratuita
Atrações
• Gastronomia típica
• Morangos frescos direto dos produtores
• Doces e sobremesas artesanais
• Caravana Tony Araújo 30 Anos
• Shows regionais
• Parque de diversões
• Mini shopping
• Exposição e venda de frutas