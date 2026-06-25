O aroma dos morangos frescos já toma conta de Jarinu. Neste fim de semana, começa a 42ª Festa do Morango de Jarinu e Atibaia, um dos eventos mais tradicionais e aguardados do interior paulista e considerada uma das maiores celebrações dedicadas à fruta no Brasil.

Realizada entre 27 de junho e 19 de julho, sempre aos sábados e domingos no Parque do Morango Duílio Maziero, a festa promete reunir cerca de 120 mil visitantes ao longo de oito dias de programação, consolidando-se como uma das principais vitrines do turismo rural, da gastronomia e da produção agrícola paulista. Aproximadamente 20 produtores rurais participarão do evento, que deve comercializar cerca de 80 toneladas de morango durante a temporada.

Mais do que uma festa, o evento representa uma tradição que atravessa gerações. Criada em 1983 por produtores rurais da região, a celebração nasceu para valorizar a agricultura local e, ao longo das décadas, transformou-se em uma referência nacional quando o assunto é turismo rural e gastronomia. A forte influência da colônia japonesa, fundamental para o desenvolvimento da cultura do morango na região, também faz parte da identidade do evento.

O sabor é a grande estrela