25 de junho de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
CASEIRA ASSASSINADA

Maria das Graças foi morta enforcada; Justiça decreta preventiva

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Maria das Graças foi morta no sítio onde trabalha
Maria das Graças foi morta no sítio onde trabalha

A caseira Maria das Graças Santos Ramos foi morta por enforcamento, conforme aponta um laudo preliminar requisitado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí. Segundo a polícia, a idosa, de 64 anos, que trabalhava em um sítio em Cabreúva, foi assassinada pelo colega de trabalho que atuava no mesmo local e que, inicialmente, chegou a procurar a polícia para registrar o boletim de ocorrência sobre o desaparecimento dela. O homicídio ocorreu em 14 de abril deste ano e, desde então, a vítima era considerada desaparecida. O suspeito foi preso na terça-feira (22).

Também nesta semana, o suspeito teve a prisão temporária convertida em preventiva durante audiência de custódia, a pedido do delegado Roberto Souza Camargo Junior, e deverá permanecer preso até o julgamento.

De acordo com o delegado, Maria das Graças foi enforcada e morta no próprio sítio onde trabalhava. Em seguida, o corpo foi transportado em um veículo até uma área de mata em Itupeva, onde foi abandonado.

As investigações apontaram ainda que a motivação do crime teria sido uma discussão relacionada ao trabalho.

A PRISÃO

Num primeiro momento, o homem apontado como autor do assassinato se mostrou colaborativo durante os depoimentos prestados à polícia. No entanto, à medida que as investigações da DIG avançavam e novas testemunhas eram ouvidas, as suspeitas sobre ele se intensificaram. Em novos interrogatórios, o caseiro passou a apresentar contradições.

Após reunir elementos considerados suficientes de autoria, o delegado Roberto Junior solicitou à Justiça a prisão temporária do suspeito, que foi autorizada. Nesta semana, o mandado foi cumprido e, novamente confrontado com as provas reunidas pela investigação, ele acabou confessando o crime e indicando aos policiais o local onde havia ocultado o corpo.

O suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista, onde passou a noite. No dia seguinte, durante audiência de custódia, teve a prisão preventiva decretada, atendendo também a pedido do delegado responsável pelo caso. “Para nós, o caso está concluído e elucidado. Dependemos apenas de alguns resultados de laudos periciais para relatar o inquérito à Justiça”, afirmou o delegado, que indiciou o investigado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários