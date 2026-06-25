A caseira Maria das Graças Santos Ramos foi morta por enforcamento, conforme aponta um laudo preliminar requisitado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí. Segundo a polícia, a idosa, de 64 anos, que trabalhava em um sítio em Cabreúva, foi assassinada pelo colega de trabalho que atuava no mesmo local e que, inicialmente, chegou a procurar a polícia para registrar o boletim de ocorrência sobre o desaparecimento dela. O homicídio ocorreu em 14 de abril deste ano e, desde então, a vítima era considerada desaparecida. O suspeito foi preso na terça-feira (22).

Também nesta semana, o suspeito teve a prisão temporária convertida em preventiva durante audiência de custódia, a pedido do delegado Roberto Souza Camargo Junior, e deverá permanecer preso até o julgamento.

De acordo com o delegado, Maria das Graças foi enforcada e morta no próprio sítio onde trabalhava. Em seguida, o corpo foi transportado em um veículo até uma área de mata em Itupeva, onde foi abandonado.