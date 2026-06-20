A UBS Jardim Esplanada será ampliada e modernizada para oferecer mais conforto, estrutura e qualidade no atendimento à população. O anúncio foi feito nesta semana pelo prefeito Gustavo Martinelli durante visita à unidade. A obra contará com recursos de uma emenda parlamentar de R$ 2 milhões conquistada pelo vereador Kachan Júnior junto à deputada federal Maria Rosas, além de contrapartida da Prefeitura de Jundiaí. A ampliação prevê novos consultórios médicos e odontológicos, climatização dos ambientes e melhorias na infraestrutura da unidade, fortalecendo a rede de Atenção Primária e ampliando a capacidade de atendimento na região.
Juventude e oportunidades
A Câmara de Itupeva recebeu, nesta sexta-feira (19), um encontro voltado à formação de jovens aprendizes promovido pelo NOPE, com participação do ex-prefeito de Jundiaí e pré-candidato a deputado federal, Luiz Fernando Machado. Em conversa sobre mercado de trabalho, tecnologia e qualificação profissional, o ex-prefeito destacou a importância de preparar as novas gerações para um cenário cada vez mais competitivo e dinâmico.
Ao responder perguntas dos participantes, Luiz relembrou sua trajetória como líder estudantil e reforçou que a política tem papel fundamental na transformação da vida das pessoas, especialmente por meio da geração de empregos e da atração de investimentos. O encontro reforçou a importância de aproximar a juventude dos debates sobre desenvolvimento, oportunidades e futuro da região.
SSP de olho nos esportes de aventura
Representantes da Secretaria da Segurança Pública (SSP), das Polícias Civil, Militar e Técnico-Científica, da Guarda Civil Municipal, do Ministério Público, da Defesa Civil, do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) e das pastas do Turismo e de Esportes se reuniram ontem para debater medidas de fiscalização e segurança voltadas aos esportes de aventura. O encontro teve como foco principal a elaboração de um plano de atuação conjunta para prevenir acidentes e coibir atividades realizadas sem os requisitos mínimos de segurança. Durante o encontro, que reuniu 16 representantes de diferentes órgãos, foram discutidas estratégias para identificar e fiscalizar empresas que promovem esse tipo de atividade, muitas vezes divulgadas exclusivamente pelas redes sociais e sem qualquer estrutura formal.
Convocado home office
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ironizou nesta sexta-feira (19) a participação do atacante Neymar na Copa do Mundo. A fala do petista ocorreu após ele elogiar a jogadora Marta e perguntar a um menino quem seria bom jogador no país hoje. Ao ouvir como resposta o atacante do Santos, o presidente afirmou que ele "não está nem jogando". "Vi uma coisa ontem na internet, de que o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo", disse Lula, provocando risadas de apoiadores em um evento de anúncio de investimentos em um hospital de Belo Horizonte. Depois, o petista brincou sobre a possibilidade de uma seleção criada pela Inteligência Artificial, "com dez Pelés".
Tarcísio lidera pesquisa
Pesquisa do instituto Paraná Pesquisas mostra o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na liderança na disputa pelo governo de São Paulo, em cenários de 1º e 2º turnos. Na pesquisa espontânea, Tarcísio aparece na frente, com 23,9% dos votos, ante 9,9% de Fernando Haddad (PT). Quando a pesquisa é estimulada, seu nome vai para 46,9% das intenções de voto. No 2º turno, Tarcísio tem 51,4% dos votos ante 37,9% de Haddad.