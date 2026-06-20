A UBS Jardim Esplanada será ampliada e modernizada para oferecer mais conforto, estrutura e qualidade no atendimento à população. O anúncio foi feito nesta semana pelo prefeito Gustavo Martinelli durante visita à unidade. A obra contará com recursos de uma emenda parlamentar de R$ 2 milhões conquistada pelo vereador Kachan Júnior junto à deputada federal Maria Rosas, além de contrapartida da Prefeitura de Jundiaí. A ampliação prevê novos consultórios médicos e odontológicos, climatização dos ambientes e melhorias na infraestrutura da unidade, fortalecendo a rede de Atenção Primária e ampliando a capacidade de atendimento na região.

Juventude e oportunidades

A Câmara de Itupeva recebeu, nesta sexta-feira (19), um encontro voltado à formação de jovens aprendizes promovido pelo NOPE, com participação do ex-prefeito de Jundiaí e pré-candidato a deputado federal, Luiz Fernando Machado. Em conversa sobre mercado de trabalho, tecnologia e qualificação profissional, o ex-prefeito destacou a importância de preparar as novas gerações para um cenário cada vez mais competitivo e dinâmico.

Ao responder perguntas dos participantes, Luiz relembrou sua trajetória como líder estudantil e reforçou que a política tem papel fundamental na transformação da vida das pessoas, especialmente por meio da geração de empregos e da atração de investimentos. O encontro reforçou a importância de aproximar a juventude dos debates sobre desenvolvimento, oportunidades e futuro da região.

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