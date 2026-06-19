A Santa Casa de Itatiba realizou no Centro Cultural da instituição nessa quinta-feira (18), por meio do projeto ‘Bebê A Bordo’, um encontro com futuras mães para tratar do tema aleitamento materno. A reunião teve como convidada a nutricionista e coordenadora do Bando de Leite de Jundiaí, Marcela Bionti.

“Poder contribuir com informações importantes para um melhor início de vida dos bebês não tem preço, além de poder proporcionar que esses pequenos tenham acesso ao melhor alimento, o padrão ouro na alimentação infantil: o leite materno”, comentou Marcela.

Ainda de acordo com a nutricionista, o leite materno é importante para o desenvolvimento do bebê, além de evitar doenças, principalmente, em crianças que tenham o nascimento prematuro ou que venham ao mundo com baixo peso.