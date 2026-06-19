A Santa Casa de Itatiba realizou no Centro Cultural da instituição nessa quinta-feira (18), por meio do projeto ‘Bebê A Bordo’, um encontro com futuras mães para tratar do tema aleitamento materno. A reunião teve como convidada a nutricionista e coordenadora do Bando de Leite de Jundiaí, Marcela Bionti.
“Poder contribuir com informações importantes para um melhor início de vida dos bebês não tem preço, além de poder proporcionar que esses pequenos tenham acesso ao melhor alimento, o padrão ouro na alimentação infantil: o leite materno”, comentou Marcela.
Ainda de acordo com a nutricionista, o leite materno é importante para o desenvolvimento do bebê, além de evitar doenças, principalmente, em crianças que tenham o nascimento prematuro ou que venham ao mundo com baixo peso.
“Agradecemos a participação da Marcela que trouxe ensinamentos valiosos para esse momento de tão rica conexão entre mãe e filho”, acrescenta a fonoaudióloga e uma das coordenadoras do ‘Bebê A Bordo’, Silvana Castello, ao lado da supervisora da UTI neonatal, enfermeira Camila Nunes.
Doação de leite excedente para o Banco de Leite de Jundiaí
Para ser doadora, a mulher precisa estar amamentando o filho de forma exclusiva, ou seja o bebê não pode estar recebendo nenhum outro leite; precisa ter leite excedente; estar saudável; não ser fumante; e caso use alguma medicação, ela precisa ser compatível com a amamentação.
Para doar leite excedente basta entrar em contato pelo telefone 0800 - 017 - 8155 ou (11) 4521 – 7244, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e aos sábados e feriados, das 7h às 13h. A equipe do Banco de Leite anota os dados da mãe e combina o dia para a realização da visita, onde é entregue os materiais que ela vai usar para a extração do leite, um recipiente de vidro com tampa plástica, já esterilizado, gorro e máscara.
Com isso, são passadas todas as informações para a realização da coleta e armazenamento do leite. Após o fim deste processo, o Bando de Leite entra em contato a cada 7 ou 10 dias para buscar o material coletado. Assim, a mãe não precisa se deslocar para realizar a doação.