O assunto é a Copa do Mundo e a nossa rica seleção brasileira, apesar de toda mídia torcendo a favor, não está convencendo até os mais otimistas. O que estará faltando???

Um fato histórico, na página do livro do tempo, foi anotado em 6 de novembro de 1888, no então reinado do Brasil. A princesa Isabel, em pagamento de uma promessa, visitou a basílica, em Aparecida, e ofertou à santa Nossa Senhora uma coroa de ouro cravejada de diamantes e rubis, juntamente com um manto azul, ricamente adornado.

Desde então, sob a proteção deste sagrado manto azul, são atribuídos muitos milagres ao povo brasileiro. Um deles foi este.

Perdedor de várias Copas do Mundo, inclusive uma final em seu próprio domínio, a arte do futebol brasileiro não conseguia se impor aos olhos do mundo. A seleção canarinha, carinhosamente chamada assim pelo reluzente amarelo predominante em seu uniforme, encantava os torcedores. No entanto, não se consagrava como reis do futebol. Faltava uma conquista maior diante dos olhos do mundo.

Aconteceu a Copa do Mundo de 1958.

Um time de craques, com as figuras iluminadas como rei Pelé e o maior ponta direita de todos os tempos, Garrincha, ainda assim, carregava sobre os ombros o peso da tragédia do Maracanã.

Bem sabemos que o futebol é um campo vasto de superstições. Cada jogador tem seu amuleto de sorte e dele não se separa jamais.

Veio a final contra a Suécia. Os dois times acolhiam como cor oficial, o amarelo.

O pobre Brasil daquela época só tinha um uniforme, o amarelo. Entretanto, a FIFA decidiu-se pelo dono da casa. A Suécia ganhou o direito de jogar com seu uniforme oficial. Uma surda comoção abalou nossos jogadores. Como abandonar o amarelo das vitórias? Era o prenúncio de nova tragédia.

Foi aí que o chefe da delegação brasileira, Paulo Machado de Carvalho, teve uma moção divina. Mandou comprar camisetas azuis.

Na preleção do técnico, antes da final do jogo começar, pôde se perceber o ambiente angustiante de qual seria a nova cor do uniforme.

Disse o Paulo, naquele instante, que em suas preces em busca da proteção divina, apareceu bem no alto, soberana, a imagem de Nossa Senhora Aparecida.

Assim com uma força espiritual jamais sentida, pediu a palavra e rogou graças celestiais. Determinou que trouxessem a bolsa, que continha as camisetas do uniforme e as retirou uma por uma.

– Meus jogadores, desta vez estamos abençoados.. Entrem em campo, com a certeza da vitória. Ninguém há de nos tirar este título tão almejado. Vejam a cor deste uniforme. Estamos acobertados com o sagrado manto azul de Nossa Senhora.

O Brasil sagrou-se pela primeira vez campeão mundial. E de goleada.

O mundo curvou-se diante de nosso futebol. O mundo curvou-se diante do manto azul. O mundo curvou se diante do milagre de Nossa Senhora Aparecida.

O cenário atual da Copa do Mundo é desafiador e exige novo ímpeto da equipe para se classificar no torneio. Pesquisadores calculam que a chance de vitória do Brasil é inferior a 10%, gerando debates se o time precisa de um milagre.

Mais uma vez, rogamos para Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, abençoar a nossa seleção.

Guaraci Alvarenga é advogado