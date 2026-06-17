A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) registrou, nesta semana, um novo caso de febre amarela no território paulista. Trata-se do 11º caso da doença registrado em 2026. A SES-SP informou que o paciente é um homem, de 55 anos, sem histórico de vacinação e morador da cidade de Lagoinha, no Vale do Paraíba, região que concentra 82% dos casos da doença neste ano.

Ao todo já foram registrados seis óbitos em todo o Estado. Os dados da SES-SP revelam que nove casos foram contabilizados na região do Vale do Paraíba, com cinco óbitos; um na região de Sorocaba, sem óbito; e um na região de Bauru, com um óbito. Nenhum dos casos e óbitos registrados possuíam histórico de vacinação.

Chegada das férias

A SES-SP recomenda que o imunizante deve ser aplicado ao menos dez dias antes da exposição ao risco. Com a aproximação das férias escolares, este prazo deve ser obedecido para evitar problemas. “A vacina contra a febre amarela é segura, eficaz e está disponível nas UBS dos 645 municípios paulistas. Desde 2019, a imunização é recomendada para toda a população do estado. Por isso, a orientação é que quem ainda não se vacinou procure uma UBS, especialmente antes de viagens para áreas de mata ou regiões com circulação do vírus”, afirma a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, Tatiana Lang.

Vacinação em Jundiaí