Um estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da Universidade Federal da Bahia (UFBA), lançado nesta quarta-feira (17), estima que, aproximadamente, 120 mil mortes no Brasil entre os anos 2000 e 2019 estiveram associadas às ondas de calor. O número equivale a 0,6% da mortalidade total registrada no período, excluindo os óbitos por causas externas, como acidentes e violências.

O estudo ‘Saúde e ondas de calor no Brasil: evidências sobre mortalidade, morbidade hospitalar e implicações para o SUS’ também revela que houve aumento do risco de internações por doenças respiratórias, renais e gastrointestinais durante períodos de temperaturas extremas.

Os dados abrangem 5.566 municípios brasileiros, quase a totalidade. Apenas quatro foram excluídos por incompatibilidades técnicas e administrativas, segundo os pesquisadores: Itaparica (BA), Madre de Deus (BA), Fernando de Noronha (PE) e Bombinhas (SC).

As análises indicam associação consistente entre a exposição ao calor extremo e o aumento da mortalidade, especialmente entre idosos, pessoas com doenças respiratórias, mulheres e indivíduos com menor escolaridade. A pesquisadora da Fiocruz Beatriz Oliveira destaca a relevância do estudo pela capacidade de fazer um diagnóstico mais abrangente do país.