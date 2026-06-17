A Companhia Jovem de Dança sobe ao palco do Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro, em Jundiaí, nesta quinta-feira (18) para apresentar o espetáculo composto pelas coreografias ‘Dueto Quebra-Nozes’, ‘J’ai Pensé’ e ‘REM’. O evento tem entrada gratuita e está programado para 19h. Ingressos gratuitos já estão disponíveis para retirada na bilheteria do teatro e pela plataforma Sympla.

O espetáculo

Diferentes propostas estéticas e narrativas se reúnem na apresentação desta quinta. Em ‘Dueto Quebra-Nozes’, o coreógrafo Alex Soares revisita o clássico balé natalino por meio de uma linguagem contemporânea, apresentando uma nova leitura para a obra consagrada. Já ‘J’ai Pensé’, assinada por João Lucas, aborda os ciclos da vida e da morte a partir de um trecho de entrevista da cantora e compositora francesa Édith Piaf.

Encerrando a apresentação, ‘REM’, de Karine Silva, inspira-se na fase do sono conhecida pela sigla que dá nome à obra, momento em que a atividade cerebral atinge seu ápice e os sonhos se tornam mais intensos. A criação traduz esse universo por meio dos movimentos dos bailarinos, explorando a fronteira entre realidade e imaginação.