O Ministério da Educação (MEC) prorrogou até segunda-feira (22) o prazo para pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. Antes, os estudantes teriam de efetuar o pagamento até esta quarta-feira (17).

O anúncio feito pelo MEC e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) beneficia os estudantes interessados em prestar o Enem 2026 e dá um respiro para àqueles que não conseguiriam pagar a taxa do valor de R$ 85. Segundo o MEC e o Inep, a retificação do edital do Enem já está publicada no Diário Oficial da União.

A Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança) para efetivação do pagamento é gerada na Página do Participante, no portal do Inep e para acessar é necessário entrar com a senha Gov.br.

Formas de pagamento