17 de junho de 2026
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ATÉ DIA 22

MEC prorroga prazo para pagamento da taxa de inscrição do Enem 

Por Da redação | Agência Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
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Agência Brasil / Fernando Frazão
Pagamento pode ser feito por Pix, crédito e débito em conta corrente
Pagamento pode ser feito por Pix, crédito e débito em conta corrente

O Ministério da Educação (MEC) prorrogou até segunda-feira (22) o prazo para pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. Antes, os estudantes teriam de efetuar o pagamento até esta quarta-feira (17).

O anúncio feito pelo MEC e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) beneficia os estudantes interessados em prestar o Enem 2026 e dá um respiro para àqueles que não conseguiriam pagar a taxa do valor de R$ 85. Segundo o MEC e o Inep, a retificação do edital do Enem já está publicada no Diário Oficial da União.

A Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança) para efetivação do pagamento é gerada na Página do Participante, no portal do Inep e para acessar é necessário entrar com a senha Gov.br.

Formas de pagamento

O pagamento da taxa de inscrição do exame pode ser feito em qualquer banco, casa lotérica ou por meio de aplicativos bancários. As opções para efetuar a quitação da guia são PIX, cartão de crédito, debito em conta corrente ou poupança, dentre outros a depende da instituição financeira do pagador.

Não serão aceitos pagamentos de inscrições por meio de depósito em caixa eletrônico, via postal, transferência ou depósito em conta corrente, nem ordem de pagamento.

Confirmação da inscrição

A inscrição será confirmada após o processamento do pagamento da taxa de inscrição pelo Banco do Brasil. Caso o valor do pagamento seja inferior a R$ 85, a inscrição não será confirmada

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