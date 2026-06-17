Com o tema “Doe com amor, faz bem fazer o bem”, a Prefeitura de Várzea Paulista lança oficialmente a Campanha do Agasalho 2026, que reforça a importância de pequenos gestos que fazem diferença na vida de quem mais precisa. A ação, realizada pelo Fundo Social de Solidariedade (Fuss) e convida a população a participar de uma corrente de solidariedade para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade durante o período de frio.

Podem ser doados agasalhos, cobertores, gorros, cachecóis, meias, luvas e demais peças de inverno em bom estado de conservação. É importante que os itens estejam limpos e adequados para uso, evitando roupas rasgadas, sujas ou desgastadas.

Para facilitar as doações, diversos pontos de arrecadação foram distribuídos pela cidade.