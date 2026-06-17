Com o tema “Doe com amor, faz bem fazer o bem”, a Prefeitura de Várzea Paulista lança oficialmente a Campanha do Agasalho 2026, que reforça a importância de pequenos gestos que fazem diferença na vida de quem mais precisa. A ação, realizada pelo Fundo Social de Solidariedade (Fuss) e convida a população a participar de uma corrente de solidariedade para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade durante o período de frio.
Podem ser doados agasalhos, cobertores, gorros, cachecóis, meias, luvas e demais peças de inverno em bom estado de conservação. É importante que os itens estejam limpos e adequados para uso, evitando roupas rasgadas, sujas ou desgastadas.
Para facilitar as doações, diversos pontos de arrecadação foram distribuídos pela cidade.
Confira os locais:
- A Paulistana – avenida Fernão Dias Paes Leme, 567 – Centro
- CFC A Educacar – rua José Rabelo Portela, 246 – Jardim Maria de Fátima
- Shopping Alegria – avenida Duque de Caxias, 2225 – Jardim Promeca
- Boa Supermercado – avenida Fernão Dias Paes Leme, 123 – Centro
- Autoescola Alternativa – rua Maria Auxiliadora, 34 – Vila Cristo
- Sobral Supermercado – rua Acre, 95 – Vila Popular
- Agro Tanabi – avenida Tanabi, 332 – Jardim América
- Academia Buiu Rodrigues 1 – avenida Fernão Dias Paes Leme, 950 – Centro
- Academia Buiu Rodrigues 2 – rua Luiz Prenholato, 15 – Jardim Promeca
- Maravilhas do Lar – avenida Fernão Dias Paes Leme, 2347 – Centro
A campanha segue durante os próximos meses e toda contribuição é bem-vinda. Quem doa ajuda a aquecer o inverno de quem precisa.