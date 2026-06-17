Guardas municipais da Divisão de Canil apreenderam 1.172 porções de drogas em uma área de mata ao lado do Parque da Cidade, em Cabreúva. Nenhum suspeito foi preso durante a ação.

Os guardas Pereira, Egídio e Fajoli realizavam patrulhamento próximo ao Parque da Cidade, com o cão farejador Glock quando avistaram um homem carregando uma mochila em atitude considerada suspeita.

Ao perceber a aproximação da equipe, o homem correu em direção à mata, abandonando a mochila durante a fuga. Apesar das buscas realizadas pelos agentes, ele conseguiu escapar.