17 de junho de 2026
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CABREÚVA

GM apreende 1172 porções de drogas ao lado do Parque da Cidade

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os entorpecentes foram apreendidos e encaminhados à delegacia da cidade
Os entorpecentes foram apreendidos e encaminhados à delegacia da cidade

Guardas municipais da Divisão de Canil apreenderam 1.172 porções de drogas em uma área de mata ao lado do Parque da Cidade, em Cabreúva. Nenhum suspeito foi preso durante a ação.

Os guardas Pereira, Egídio e Fajoli realizavam patrulhamento próximo ao Parque da Cidade, com o cão farejador Glock quando avistaram um homem carregando uma mochila em atitude considerada suspeita.

Ao perceber a aproximação da equipe, o homem correu em direção à mata, abandonando a mochila durante a fuga. Apesar das buscas realizadas pelos agentes, ele conseguiu escapar.

Com o apoio do cão Glock, os guardas localizaram a mochila abandonada. No interior dela foram encontradas 644 porções de cocaína, 310 porções de maconha e 219 pedras de crack, todas já prontas para comercialização.

Os entorpecentes foram apreendidos e encaminhados à delegacia, onde a ocorrência foi registrada.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que buscará identificar o responsável pelo material apreendido.

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