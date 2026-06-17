17 de junho de 2026
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NO FIM DE SEMANA

Cabreúva tem mais uma edição da tradicional Festa Junina

Por Redação | Prefeitura de Cabreúva
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Cabreúva
A Praça Comendador Martins, no Centro, receberá atrações culturais, apresentações musicais e atividades para toda a família
A Praça Comendador Martins, no Centro, receberá atrações culturais, apresentações musicais e atividades para toda a família

Entre os dias 19 e 21 de junho, acontece a edição de 2026 da tradicional Festa Junina de Cabreúva. O evento, organizado pela prefeitura, acontecerá na Praça Comendador Martins, no Centro, reunindo atrações culturais, apresentações musicais e atividades para toda a família.

A abertura da festa será na sexta-feira (19), com uma edição especial da Feira da Lua em clima junino. Além da programação musical, o público poderá acompanhar em um telão a transmissão da partida entre Brasil e Haiti, válida pela Copa do Mundo de 2026.

Confira a programação completa:

  • Sexta-feira (19/6)
    20h – Feira da Lua Especial Junina com Banda São Roque
    21h30 – Telão na praça para transmissão do jogo Brasil x Haiti
  • Sábado (20/6)
    14h – Oficina de Bandeirolas
    20h30 – Orquestra de Violas Raízes Caipira, com participação especial de Sérgio Reis
    22h – Show com Hiago e De Luca
  • Domingo (21/6)
    16h – Apresentação infantil com Azeitona
    19h – Show com Gabriel Neto
    20h30 – Show com Anna Luiza

A Festa Junina de Cabreúva tem expectativa de reunir moradores e visitantes da região durante os três dias de celebração, fortalecendo as tradições culturais e proporcionando momentos de lazer, convivência e entretenimento para toda a população.

Serviço
Evento: Festa Junina de Cabreúva 2026
Data: 19, 20 e 21 de junho de 2026
Local: Praça Comendador Martins – Centro de Cabreúva
Entrada: gratuita

A estimativa de investimento da Festa Junina 2026 é de cerca de R$ 300 mil.

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