Entre os dias 19 e 21 de junho, acontece a edição de 2026 da tradicional Festa Junina de Cabreúva. O evento, organizado pela prefeitura, acontecerá na Praça Comendador Martins, no Centro, reunindo atrações culturais, apresentações musicais e atividades para toda a família.
A abertura da festa será na sexta-feira (19), com uma edição especial da Feira da Lua em clima junino. Além da programação musical, o público poderá acompanhar em um telão a transmissão da partida entre Brasil e Haiti, válida pela Copa do Mundo de 2026.
Confira a programação completa:
- Sexta-feira (19/6)
20h – Feira da Lua Especial Junina com Banda São Roque
21h30 – Telão na praça para transmissão do jogo Brasil x Haiti
- Sábado (20/6)
14h – Oficina de Bandeirolas
20h30 – Orquestra de Violas Raízes Caipira, com participação especial de Sérgio Reis
22h – Show com Hiago e De Luca
- Domingo (21/6)
16h – Apresentação infantil com Azeitona
19h – Show com Gabriel Neto
20h30 – Show com Anna Luiza
A Festa Junina de Cabreúva tem expectativa de reunir moradores e visitantes da região durante os três dias de celebração, fortalecendo as tradições culturais e proporcionando momentos de lazer, convivência e entretenimento para toda a população.
Serviço
Evento: Festa Junina de Cabreúva 2026
Data: 19, 20 e 21 de junho de 2026
Local: Praça Comendador Martins – Centro de Cabreúva
Entrada: gratuita
A estimativa de investimento da Festa Junina 2026 é de cerca de R$ 300 mil.