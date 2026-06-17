Entre os dias 19 e 21 de junho, acontece a edição de 2026 da tradicional Festa Junina de Cabreúva. O evento, organizado pela prefeitura, acontecerá na Praça Comendador Martins, no Centro, reunindo atrações culturais, apresentações musicais e atividades para toda a família.

A abertura da festa será na sexta-feira (19), com uma edição especial da Feira da Lua em clima junino. Além da programação musical, o público poderá acompanhar em um telão a transmissão da partida entre Brasil e Haiti, válida pela Copa do Mundo de 2026.

Confira a programação completa: